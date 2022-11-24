İBB Meclisi’nde, Anadolu Yakası ilçe belediyelerin bütçeleri belirlendi

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Nedim BAYHAN-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL(DHA)- İBB Meclisi Kasım ayı beşinci birleşimi yapıldı. Mecliste Anadolu Yakası’ndaki 14 belediyenin bütçeleri görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı’nda Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçe belediyesinin 2023 bütçeleri tartışıldı. Bütçeler oy birliği ile kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe Üsküdar 3 milyar 300 milyon olurken, en düşük bütçe ise 107 milyon lira Adalar’a ait.

Anadolu Yakası’ndaki 14 ilçe belediyesinin bütçeleri şöyle:

“Adalar 107 milyon lira, Ataşehir 1 milyar 700 milyon lira, Beykoz 1 milyar 988 milyon lira, Çekmeköy 1 milyar 575 milyon lira, Kadıköy 2 milyar 450 milyon lira, Kartal 1 milyar 890 milyon lira, Maltepe 1 milyar 720 milyon lira, Pendik 2 milyar 200 milyon lira, Sancaktepe 1 milyar 910 milyon lira, Sultanbeyli 1 milyar 450 milyon lira, Şile 485 milyon lira, Tuzla 1 miyar 411 milyon lira, Ümraniye 2 milyar 300 milyon lira, Üsküdar 3 milyar 300 milyon” (DHA)

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