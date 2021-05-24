İBB Meclisi’nde, 1’inci ve 2’inci Başkanvekili seçimi yapıldı

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL , (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi’nin Mayıs ayı ilk oturumunda, 1’inci Başkanvekili ile 2’inci Başkanvekili seçimi yapıldı. Yapılan seçimle birlikte 1’inci Başkanvekilliğine tekrar AK Partili Zeynel Abidin Okul, 2’nci Başkanvekilliğine ise tekrar AK Partili Ömer Faruk Kalaycı seçildi.

Pandemi nedeniyle ertelenen Nisan ayı toplantısı ile birleştirilen Mayıs Ayı Meclisinin ilk oturumu Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, 1’inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. İBB Meclisi’nin ilk oturumunda, 1’inci ve 2’nci Başkanvekili, katip üye, encümen ile komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde, AK Partinin yeniden aday gösterdiği 1’inci Başkanvekili adayı Zeynel Abidin Okul 147 oy alırken, CHP’nin aday gösterdiği Belgin Poyraz 106 oy aldı. Oy çoğunluğuyla Okul, yeniden 1’inci Başkanvekili oldu. 2’inci Başkanvekili seçiminde de üye çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı adayı Ömer Faruk Kalaycı 145 oy alarak rakibi Nurhak Dedetaş’ı geride bırakarak tekrardan 2’inci Başkanvekili seçildi.

YEPYENİ ÜÇ YILIMIZ VAR ÖNÜMÜZDE

Yeniden 1’inci Başkanvekili olan Zeynel Abidin Okul, “Bu sonuçlarla, sayın meclisimizin şahsıma gösterdiği güvenden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Bu verdiğiniz göreve layık olmaya çalışacağım. Bu yeni süreçte, benim sizlerden ricam İstanbul halkının beklentileri var bizlerden. Tamamen İstanbul halkının sorunlarına odaklanacak üç yılımız var önümüzde. İstanbul halkına daha iyi hizmet edebiliriz. Bence bunun mücadelesini verelim hep beraber. Ben tekrardan tüm meclis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

- Reklam -