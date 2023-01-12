İBB ilk taksi prototipini tanıttı: Yolcu ve şoför için panik butonu bulunacak

- Reklam -

Rojda ALTINTAŞ – Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafiğe çözüm bulmak amacıyla minibüs ve dolmuşlardan dönüşen ilk taksinin prototipini tanıttı. Tanıtımda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “İlk etapta Şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz.” dedi.

UKOME’de alınan kararın ardından ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuş, taksiye dönüştürülecek. Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı. Şubat ayının ikinci haftasında hizmete başlayacak taksiler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında ‘S.O.S’ ibaresi yer alacak. S.O.S yazısını gören, polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak. Taksiler içerisinde kamera olacak, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi’nde taksi araç içi görüntüleri üzerinden denetim yapılacak. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Eğer taksi şoförü, 3 kez suça karıştıysa taksi plakası dönüşümden önceki haline geri dönecek.

BUĞRA GÖKÇE: ŞOFÖRLE YOLCU ARASINDA GÜVENLİK PARAVANI OLACAK

Tanıtımda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Bu hatlardan, sonra boşta olan dolmuşlar lisans alarak çalışmaya başlayabilecek. Bazı minibüs hatlarında da başvuru yapanlara taksiye dönme hakkı verilecek. 16 Ocak’ta başvuru süresi başlayacak. Kura çekeceklerimizin içinden de 1 ay içinde minibüsten taksiye dönüş hakkı verilecek. İlk etapta şubat sonunda 200 ila 300 arasında taksi trafiğe çıkacak. Nisan ayı sonunda da tüm taksilerin trafikte olmasını öngörüyoruz. Araçlarımız 8 artı 1 olacak ve engelli kullanımı için uygun olacak. Taksi şoförleri ve yolcular için güvenlik sıkıntılarından dolayı araçlarda şoförle yolcu arasında güvenlik paravanı olacak, fiberglas malzemeden. Güvenlik açısından önemli bir gelişme. Yolcu ve şoför arasında bas-konuş şeklinde konuşma da olabilecek. Kredi kartı ve nakit ödeme için seçenekler olacak. Yolcuların kullanabileceği bir tablet olacak. Burada şoförle ilgili kimlik bilgileri olacak.” dedi.

- Reklam -

FOTOĞRAF