İBB BAŞKANI İMAMOĞLU, ‘KAFTANCIOĞLU POLEMİĞİ’ VE AK PARTİ’NİN ‘İSTANBUL BULUŞMASI’ İÇİN NE DEDİ?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘adaletli, disiplinli, bereketli’ sözleriyle tanımladığı ‘2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi’ sunumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, gazetecilerin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve AK Parti’nin stadyumda düzenlediği ‘İstanbul Buluşması’na kadar birçok sorusuna, çarpıcı yanıtlar verdi. İmamoğlu, “CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı” sorusunu, “Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” şeklinde yanıtladı. Gazeteciler, İmamoğlu’na, AK Parti’nin stadyumda düzenlediği ‘İstanbul Buluşması’ için Metro İstanbul’un özel seferler düzenlemesinin eleştirildiğini aktardı. İmamoğlu bu yöndeki soruya ise, “Biz, her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorlarsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa, o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben, İBB Başkanı olarak olgun demokrasiye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir Belediye Başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum” yanıtını verdi.

SARAÇHANE / İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; kurumun “2023 Yatırım ve Hizmet Bütçesi“ni sunmadan önce, Saraçhane’deki makam odasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İBB Meclisi’nde 2023 yılı bütçesini konuşacaklarını aktaran İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“BEREKETİ BOL VE YATIRIMCI BÜTÇEYİ MECLİS’İMİZLE BUGÜN BULUŞTURACAĞIZ”

“Bütçe, belediyemiz adına çok önemli. Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılının bütçesini bugün Meclis’e sunacağız ve onaylanacak. İlave olarak tabii ki seçim yılının içerisinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Biz, bütçeyi yaparken, özellikle bütçenin şeffaflığına, bereketine çok önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı, asla israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını önemsiyoruz. Bu yönüyle de kıymetli. Dolayısıyla Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına yakışan, ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine, suistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine, biz, işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi Meclis’e sunmuş olacağız bugün. Bizim için önemli bir kriter. Elbette yerel seçime giderken de yine önemli bir tarafı var. Son yılı aslında tamamlayan bir bütçe olacak. Tabii 2024 yerel seçimlerinden önce, yine Kasım 2023’te, 2024 yılının da bütçesini hazırlayan yönetim olacağız. Bir yönüyle yerel seçim öncesi o en önemli yılın da bütçesini sunmuş olacağız. Enflasyon, ülkemizin ekonomi parametreleri, bizim hazırladığımız bütçede tabii ki önemli bir zemin oluşturuyor. Keşke bu kadar, tabiri caizse, verilerin oynak olduğu, birbirini tutmadığı bir ortamda değil de daha tutarlı, bu kadar enflasyonist bir ortamın ürünü bir bütçe oluşturmasaydık. Ama buna rağmen en önemli tarafı, bereketi bol ama aynı zamanda bir yatırımcı bütçeyi Meclis’imizle bugün buluşturacağız.”

KAFTANCIOĞLU YANITI

İmamoğlu, gazetecilerin bütçeye ve gündeme ilişkin sorularına da yanıt verdi. Gazetecilerin soruları ve İmamoğlu’nun yanıtları şöyle oldu:

– CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile aranızda olduğu iddia edilen bir polemik söz konusu. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı?

“Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.”

AK PARTİ’NİN ‘İSTANBUL BULUŞMASI’ YANITI

– AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la stadyumda bir İstanbul buluşması gerçekleştirdi ve İstanbul’da seçim startını başlatmış oldu. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz?

“Ben, geçen bu tam bu binanın çaprazında yapılan ve iki liderin katıldığı, yani hem Sayın Cumhurbaşkanı’nın hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin katıldığı toplantıda da söylemiştim. Toplum ilgi göstermiyor. 2500-3000 kişinin yaptığı bir toplantı ile ‘İstanbul’da Dev Buluşma’ diye tarifledikleri ortamı gördük. Bunun bir benzerini bence yaşadılar. 50 bin civarında diye biliyorum Galatasaray Stadyumu’nun kapasitesini. Ki bunun neredeyse yarısına yakını bir bölümünü kapatarak bir stat düzeninde bir organizasyon yapıldı. Bu demektir ki 25-30 bin insanın geldiği bir organizasyon. Halbuki bunu en iyi Sayın Cumhurbaşkanı bilir; Yenikapı’da buluşmalar yaparlardı, ‘1-1,5 milyon katıldı’ denirdi. Bazı gazeteler manşet atardı; ‘Olur mu ya 2 milyondu, 2,5 milyondu’ diye. Ama görüyoruz ki, işte 20-25 bin kişinin katıldığı bir organizasyonu, ‘dev buluşma’, ‘büyük start’, ‘büyük başlangıç’ diye ifade etmeye devam ediyorlar. Aslında 2019’da İstanbul yönünü çevirmiştir. İstanbul, yönünü çevirdiği yolda devam ediyor, yürüyor. Halk, bence bu değişimin hala dipdiri arkasında ve hala iktidarın karşısında. Bu endişeyle, bazen işte 2500-3000 kişilik Saraçhane buluşmasıyla övünecek duruma düşüyorlar. Bazen de bir stadyuma topladıkları 25-30 bin vatandaşımızla yaptıkları buluşmayı övüyorlar. Bu tam da Sayın Cumhurbaşkanı’nın deyimiyle, ‘Nereden nereye’ diye bir öykü diyelim; altını öyle çizelim.”

“HER DEMOKRATİK BULUŞMAYA SONSUZ KATKI VERİRİZ”

– Bu buluşmaya özel metro seferleri de düzenledi İstanbul Metrosu. Bu da çok konuşuldu…

“Biz, her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Ben, hatta birkaç toplantıda söyledim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bizden salon istesin; yerlerimizi vermeyi kendimize vazife ediniriz. Veya diğer siyasi partiler… Zaten isteyen her siyasi partiye bu katkıyı sunuyoruz. Demokratik bir buluşmaya araç istesinler, yine katkı sunarız. Bunun mensubu bulunduğum partiye bu imkanı sunmakla, başka bir partiye sunmak arasında fark görmem. Çünkü, bu demokrasinin olmazsa olmazı buluşmalara, bütçemiz elverdiği sürece, yapabildiğimiz sürece katkı sunmak sorumluluğumuzdur. Bunun benzerini ilçe belediye başkanlığım döneminde de defalarca dile getirmiş bir belediye başkanıyım. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorlarsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa, o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben, İBB Başkanı olarak olgun demokrasiye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir Belediye Başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti, arkadaşlarım adına tebrik ediyorum.”

“BUGÜN AÇIKLADIĞIMIZ 2023 BÜTÇESİ, SON YILLARIN EN BÜYÜK YATIRIM BÜTÇESİ”

– Meclis’teki tartışmalarda, bütçelerde yatırım oranlarının düştüğü söyleniyor. Bunun için ne dersiniz yani?

“Bu, bizim yaptığımız dördüncü bütçe olacak. Şimdi bu bütçelerin yürütülmesinde, temelde o günün sorunlarının çözümü var. Yani nedir bu? Mesela cari transferler; bizim 2020’de, 2021’de çok daha önceliğimiz oldu. Pandemi süreci, yoksulluk, yapılan yardımlar, gelirlerin daralması… Ciddi bir sorunlu dönem yaşadı. Bütün ülke yaşadı ama yerel yönetimler daha yoğun yaşadı. Ama mesela bugün açıkladığımız 2023 bütçesi, son yılların en büyük yatırım bütçesi. Yüzde 50’nin üstüne çıkan, yüzde 52’lere varan yatırım bütçesi. Önemli olan, o günün ihtiyaçlarını çözebilmekte. Her ne kadar, ‘Geçmişte yatırım bütçeleri yoğundu’ deseler de az önce bahsettiğim işte metro yatırımlarının durduğu bütçeler, yine o dönemin bütçeleri. Yani yapılacağını öngörmüşler, o paraları harcayacaklarını öngörmüşler, ama durmuş o işler, yapamamışlar. O bakımdan hem tasarım olarak bütçe tasarımları açısından günün sorunlarını çözen erdemli bütçeler, ahlaklı bütçeler, nitelikli bütçeler yönettik hem de uygulamada gerçekleşen bütçe noktasında da yine etkili bir bütçe yönetimi dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Tümüyle süreci ele aldıkça, olgunlaştıkça daha da iyi yere gidiyor. Bugünün ekonomik koşullarında, yani enflasyonun Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına, oranlara çıktığı, maliyetlerin yıl içinde üç-dört kez revize edildiği, birim fiyatların en az üç-dört kez ilanla düzeltildiği bir dönemde bile, biz, yüzde elli 52’ye varan bir yatırım bütçesini 2023’e koyma cesaretini ve erdemini koyduk ortaya. Ve bunu da başaracağız.”