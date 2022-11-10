iBB Atatürk’ü Anma Gecesi düzenledi

- Reklam -

Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında, ‘Atatürk’ü Anma Gecesi’ düzenledi. Melek Mosso ile Gökhan Türkmen’in, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği gecede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu birlikte dans etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümünde, İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Atatürk’ü Anma Gecesi’ düzenlendi. İBB tarafından gerçekleştirilen anma gecesine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Erol Evgin, Nebahat Çehre, Nilgün Belgün, Sadık Gürbüz’ün de aralarında bulunduğu siyaset, sanat ve medya dünyasından isimlerin yanı sıra İBB yurtlarında kalan öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Atatürk’ü Anma Gecesi’nde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

CUMHURİYETİ BU TOPRAKLARDA YAŞAYAN HEPİMİZ KURDUK

Türkiye Cumhuriyeti bizim en değerli varlığımızdır. Çünkü onu bizler, bu topraklarda yaşayan hepimiz, hep birlikte kurduk. Bütün bedelleri göze alarak kurduk. Cumhuriyet, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek çıktığımız yolun sonundaki ışıktır. Bize o ışığı Mustafa Kemal Atatürk gösterdi. Bizi birleştirdi. Bağımsızlık ve cumhuriyet yolunda önderimiz oldu. ‘Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun’ diyen bir önderdir Atatürk.



CUMHURİYETE HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ SARILACAĞIZ

Atatürk, bize dogmatik bir öğreti, donmuş ve kalıplaşmış kurallar bırakmadı. Aksine, bizi aklın ve bilimin yolunda yürümeye yöneltti. Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür olmaya teşvik etti. İşte bunun için, O bizim Ulu Önderimizdir. Atatürk’ü anlamak ve sevmek, O’nun paha biçilmez emanetine, cumhuriyete sahip çıkmakla başlar. Yüzüncü yılı için geri saymaya başladığımız cumhuriyete her zamankinden daha güçlü sarılacağız.

Atatürk’ten aldığımız ilhamla, O’nun bize çizdiği yolda yürüyerek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bir kez daha Dünyaya örnek olacağız. Eşit ve özgür yurttaşların emrinde, sadece onların mutluluğu için çalışan, demokratik ve güçlü bir devlet inşa edeceğiz. Kurumları ve kurallarıyla bu coğrafyanın en özgür, en eşitlikçi ve en adil sistemini kuracağız. Birbirine güvenen, saygı duyan, huzurlu ve mutlu bir toplum olacağız. Bize bu güveni, bu umudu ve bu cesareti veren, O’nunla aynı topraklarda yaşamaktan, aynı ideallere ve aynı değerlere sahip olmaktan onur duyduğum Büyük Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum.”

- Reklam -

ATATÜRK’ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKILAR SESLENDİRİLDİ

Oyuncu Mert Fırat’ın anlatıcılığını yaptığı gecede müzisyenler Melek Mosso ile Gökhan Türkmen, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Gökhan Türkmen’in seslendirdiği ‘Fikrimin İnce Gülü’ şarkısında dans etti. (DHA)

(FOTOĞRAF)