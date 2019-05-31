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31 Mayıs 2019
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ISTANBUL AYDIN UNIVERSITESI (IAU) FLORYA HALIT AYDIN YERLESKESI, ‘SIFIR ATIK’ PROJESINE YUZDE 100 UYUMLU VAKIF UNIVERSITE KAMPUSLERI ARASINDA YER ALDI.(ISTANBUL-DHA)
Eğitim Haberleri

İAÜ ‘Yüzde 100 Çevreci Üniversite’ seçildi

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İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAÜ) Florya Halit Aydın Yerleşkesi, ‘Sıfır Atık’ projesine yüzde 100 uyumlu vakıf üniversite kampüsleri arasında yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine, İAÜ tüm binalarıyla yüzde 100 uyum sağlayan 8 vakıf üniversite kampüsünden biri oldu.

7 BİN KİLODAN FAZLA ATIK TOPLANDI

Üniversite olarak Ağustos 2018’de dahil olunan proje kapsamında yerleşkede, Küçükçekmece Belediyesi ile entegre olarak geri dönüşebilir kağıt, karton ve karışık ambalaj atıklarının geri dönüşüme iletilmesi için 7 farklı yerde atık toplama noktaları oluşturuldu. Dokuz aylık zaman zarfında toplam 7 bin 650 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandı. Ayrıca atık pillerin kaynağında toplanması için atık pil kutuları her blokta her katta konumlandırıldı. Toplanan atık piller haziran ayında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) ayında teslim edilecek.

TÜM ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRACAKLAR

Kampüs genelindeki bütün katlarda ve tuvaletlerde harekete duyarlı armatürler kullanıldı. Kağıt israfının azaltılması ve kullanımın minimize edilmesi için kullanıcı kotalı yazıcı otomasyon sistemine geçildi. Bina ısıtma sisteminde kullanıcı kontrollü sıcaklık ayarlama modülleri kullanıldı. Başlangıç olarak yapılan bu çalışmaların devamlılığı için üniversite genelinde personel ve öğrenci eğitimleri ile duyarlı toplumun oluşmasında etkin çalışmalar planlanıyor. Ayrıca yine kampüs genelinde gıda kaplarından ıslak mendillere, gazete ve dergilerden sigara izmaritlerine kadar her türlü dönüştürülen ve dönüştürülemeyen atıkların kaynağında ayrı toplanarak çevre mevzuatına uygun atık yönetimi planlaması yapılması da üniversitenin hedefleri içerisinde.

‘SIFIR ATIK’ PROJESİ NEDİR?

Proje, doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, çevrenin korunması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması amacıyla, Emine Erdoğan himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından valiliklerin koordinasyonuyla yürütülüyor. Proje, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanıyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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