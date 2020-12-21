Hz. Muhammed’e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı (2)

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TUTUKLANDI
Mersin’de Hz. Muhammed’e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

FOTOĞRAFLI

 

 

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