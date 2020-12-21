Hz. Muhammed’e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale tutuklandı (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, nişanlı çift, alacaklı oldukları kişilerce gasp edildi. Darp ettikten sonra 18 bin lirayı gasp ederek çiftin otomobiliyle kaçan gaspçılar kayıplara karıştı.
Olay, Mehmet...
Sayın Yazıişleri müdürlerine
'Bursa'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı' başlıklı haberimizi, ölü ve tedavi altına alınan kişi sayısındaki artış nedeniyle yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN
İsmail Hakkı SEYMEN-...
ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesini önleyecek Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alım süresini uzattığını açıklayan...