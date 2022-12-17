Hz. Mevlana Yenimahalle’de anıldı

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“Mevlana, hoşgörü ve sevginin sembolüdür”

Yenimahalle Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslatının 749’uncu yıldönümü dolayısıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Şeb-i Arus” programı düzenledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mevlana’nın yalnızca İslam coğrafyasına değil bütün insanlığa rehber olduğunu belirterek, “Mevlana dendiğinde ilk akla gelen, hoşgörü ve sevgidir” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ev sahipliğinde düzenlenen programa; CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Hüseyin Boran, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve Yenimahalleliler katıldı.

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“Mevlana kendini bilmek isteyenlerin rehberidir”

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yaşar, “Hz. Mevlana, 13. yüzyıldan günümüze, mana aleminden nurlar sunmuş ve her konuda bütün insanlığa büyük bir eğitmen ve öğretmen olmuştur. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmenin adıdır Mevlana. Hepimizin, bugün en çok kendinden olmayana hoşgörü göstermesine, kin ve nefret tohumları yerine sevgi ekmesine ihtiyacımız var. Başka türlü huzuru ve barışı nasıl sağlayabiliriz? Gönüller sultanı Mevlana, gözlerini dış dünyadan biraz da kendi içlerine çevirmek isteyenlerin, kendi ruhunda yolculuk yapmak isteyenlerin, kendini bilmek ve tanımak isteyenlerin rehberi olmuştur. Mevlana Hazretleri, ölümü, ahireti korkuyla ceza ile açıklayanlara karşı aşkı, sevgiyi, merhameti, vicdanı övmüştür. Mevlana sadece bireysel kurtuluşu değil birlik ve beraberliği, kardeşliği, karşılıklı hoşgörüyü öğretilerinin temeline koymuştur” dedi.

Yenimahalle’de sevgi, barış, huzur ve eşitlik için çalışıyoruz

Yaşar, “Göreve geldiğim ilk günden beri yaptığım her işte sevgi ve kardeşliğimizi pekiştirmeye, barış ve huzuru ilçemizde egemen kılmaya, adaleti ve eşitliği tesis etmeye gayret ediyorum. Büyük âlimler ve erenlerin yetiştiği Anadolu topraklarında, kardeşliğimizin ve huzurumuzun bozulmamasını temenni ediyorum. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi, hiddet ve asabiyette ölü gibi, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi, hoşgörülülükte deniz gibi olmamızı diliyorum” diye konuştu.

Mevlana kasidelerle yad edildi

Hacı Bayram Veli Cami imam hatiplerinden Bilal Demiryürek’in okuduğu Kuran Tilaveti ile başlayan program, Ayin-i Şerif Sema Gösterisi ve Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile devam etti. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “Şeb-i Arus” programında Hafız Bilal Demiryürek, Fazlı Çoban, Esat Aydoğdu ve Asım Akkuş okudukları kasidelerle Mevlana’yı yad etti. İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’da anlattığı kıssadan hisselerle konuklara nasihatlerde bunundu. Program çıkışında ise belediye ekipleri tarafından vatandaşlara lokma dağıtıldı.