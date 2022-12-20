Hz. Mevlâna 749’uncu vuslat yıldönümünde Büyükçekmece’de anıldı 

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Hz. Mevlâna 749’uncu vuslat yıldönümünde Büyükçekmece’de düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BUFOD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak’ın ‘Sema; Gerçek, Gölge, Gerçek Üstü’ isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi Kervansaray’da gerçekleşen fotoğraf serginin açılışını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Tuna, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, BUFOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak, 118- E Lions Genel Yönetmeni Prof. Dr. Suphi Vehit, 118- E Lions 3.Bölge Başkanı ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Kurucu Başkanı Emine Ümit Aksoy, Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Dönem Başkanı Sevinç Demirel ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın gerçekleştirdi.

“MEVLANA SONSUZ, UCU BUCAĞI OLMAYAN BİR İLİM, BİLİM AKADEMİSİDİR”

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Sergi açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Mevlana’nın bir felsefe ve ucu bucağı olmayan bir ilim olduğunu söyleyerek “Mevlana sevmektir, kendini bilmektir, insandır, sonsuz, ucu bucağı olmayan bir ilim, bilim akademisidir. Ruhu şad olsun. Emeğinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİ VE SEMAZEN GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİ

Serginin açılışının ardından söyleşi ve semazen gösterisi gerçekleşti. Gösterilerin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın, BUFOD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve fotoğraf sanatçısı Burak Şenbak, 118- E Lions Genel Yönetmeni Prof. Dr. Suphi Vehit, 118- E Lions 3.Bölge Başkanı ve Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Kurucu Başkanı Emine Ümit Aksoy, Büyükçekmece Albatros Lions Kulübü Dönem Başkanı Sevinç Demirel’e çiçek takdim etti.