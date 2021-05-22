Huzurevi yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, huzurevinin yanında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede müdahale eden ekiplerce söndürdü.

Alanya’nın Büyükhasbahçe Mahallesi Bektaş Caddesi üzerinde bulunan huzurevinin yanındaki ormanlık alanda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. 1 helikopter, 3 arazöz, 5 itfaiye aracı ve yaklaşık 20 personelle havadan ve karadan yangın söndürülmeye çalışılırken, huzurevinde bulunan yaşlılar söndürülme anlarını endişeyle izledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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