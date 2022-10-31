‘Huzur (2022)’ uygulamasında 55 gözaltı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yurt genelinde 50 bin 147 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Huzur (2022)’ uygulamasında, 55 kişinin gözaltına alındığı, kayıp 24 kişinin bulunduğu, 421 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi genel asayiş ve terör ağırlıklı ‘Huzur (2022)’ uygulaması yapıldı. 50 bin 147 personel ve 169 dedektör köpeğinin 12 bin 128 noktada görev aldığı uygulamada; 5 bin 442 metruk bina, 34 bin 377 umuma açık yer, 362 terminal, gar, istasyon, 190 marina, barınak olmak üzere toplam 40 bin 371 yer kontrol edildi. 172 bin 391 araç kontrol edildi, 3 bin 778 araca toplamda 3 milyon 478 bin 362 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca 299 aranan araç tespit edildi ve 683 araç trafikten menedildi.



46 YASA DIŞI GÖÇMEN, 2 ORGANİZATÖR YAKALANDI



Uygulamada; 22 bin 266’sı yabancı olmak üzere, toplam 536 bin 835 kişi sorgulandı. 69’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1060 aranan kişi tespit edildi. 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alındı ve 24 kayıp kişi bulundu. 421 kişiye adli ve idari yaptırım uygulandı. 46 yasa dışı göçmen ve 2 yasa dışı göçmen organizatörü yakalandı.



Ayrıca; 3 tombala makinesi, 6 kumar makinesi, 45 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 775 mermi ve 12 kesici-delici alet ele geçirildi. 3 kilogram kaçak tütün, 54 bin 350 makaron, 710 paket kaçak sigara, 805 litre kaçak alkol, 197 tarihi eser ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde de yakalandı.