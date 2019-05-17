26.8 C
Ankara
17 Mayıs 2019
Ana Sayfa Yazarlar Hüzünlü bir hikaye
Yazarlar

Hüzünlü bir hikaye

Nuri Kayış Nuri Kayış

-

4
0

Mustafa Kemal’in milli mücadeleyi başlatmak üzere zorlu bir deniz yolculuğuyla Samsuna gittiği Bandırma vapuru acaba bugün nerede?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce o vapurun hüzünlü hikayesini yazmakta yarar var:
1878’de İskoçya’da yolcu ve yük vapuru olarak yapıldı.

12 yıl bu şekilde hizmet verdikten sonra 1890’da Yunanlı bir armatörce satın alındı.
O Yunanlı armatör tarafından ise 1893 yılında Osmanlı Devleti’nin resmi denizcilik kuruluşu İdare-i Mahsusa’ya satıldı.
Uzun yıllar Osmanlı limanları arasında posta işlerinde çalıştı.
Çeşitli tarihlerde iki kez batma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı.
47.7 metre boyunda, 6.83 metre genişliğindeydi.

++

Şimdi, yazının başındaki sorunun yanıtına gelelim:
Vapur 16 Mayıs 1919’da başlayan-19 Mayıs 1919 tarihinde sona eren o tarihi yolculuğu gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a döndü ve tüm yorgunluğuna karşın bir süre daha deniz taşımacılığında hizmet etmeyi sürdürdü.
1922’de arızalandı. Uzun süre tamir edilmek istendi ama başarılamadı ve sonunda mütevazı bir bedelle işadamı İlhami Bey’in (Söke) oldu. Yeni sahibinin gözetiminde 4 ayda söküldü. Birçok parçası hurdaya çıkarılırken bazı parçaları da jiletlik demire ayrıldı.

++

Vapurun kaptanı İsmail Hakkı Bey yaş haddinden emekli olunca İstanbul-Kasımpaşa’daki evinde sakin ama yoksul bir hayat sürdü. 1940’da öldü. Adı bugün Denizcilik İşletmeleri’ne ait bir vapurda yaşıyor.

++

Ve Bandırma Vapurunun ilginç hikayesini tamamlayalım:
Hurdaya ve jiletlik demire çıkarılan vapurun aynısı yapıldı ve 2003’de Samsun’un Canik ilçesinde açık hava müzesinde sergilenmeye başlandı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikÖzgürlüğe Kalkan Vapur
19 Mayıs 1919
Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Bu Haberler Kaçmaz!

Fin7, 130’dan fazla şirkete saldırdı

Editör -
Liderleri 2018’de tutuklanan ünlü Fin7/Carbanak siber suç çetesinin tamamen dağıldığı düşünülüyordu.

Giyilebilir akıllı protezler hayatımızı kökten değiştirecek

ICR: Kanser kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşebilecek

Ben aldırma işleminde ‘merdiven altı’ uyarısı

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Öne Çıkan

Özgürlüğe Kalkan Vapur 19 Mayıs 1919

Nuri Kayış -
Özgürlüğe Kalkan Vapur - GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER! Özgürlüğe Kalkan Vapur yazı dizisi görseli - Nuri Kayış
Devamını Oku
Yazarlar

Leasingle alınan malın kira ödemeleri ...

Sabri Arpaç -
Leasing yani finansal kiralama ile alınan iktisadi kıymetlerin (Makine, teçhizat veya taşınmaz ve benzeri) kiralama dönemi yani taksitleri bitmeden başka bir firmaya devredilmesine uygulamada çok rastlanmaktadır....
Devamını Oku
Yazarlar

Tek adam rejimi ile çalan ve çalınanlar

Orhan Uğuroğlu -
Türkiye Büyük Millet Meclisinin “Yok hükmünde” olduğunun fotoğrafı resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair,
Devamını Oku
Yazarlar

Eğitimin sorunu tatil değil ki

Nuri Kayış -
“Acaba nasıl bir eğitim reformu paketi açıklayacak” diye dört gözle bekliyorduk. Ama o tuttu, yeni bir tatil paketi açıkladı.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71