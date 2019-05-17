Hüzünlü bir hikaye

Mustafa Kemal’in milli mücadeleyi başlatmak üzere zorlu bir deniz yolculuğuyla Samsuna gittiği Bandırma vapuru acaba bugün nerede?

Bu sorunun yanıtını vermeden önce o vapurun hüzünlü hikayesini yazmakta yarar var:

1878’de İskoçya’da yolcu ve yük vapuru olarak yapıldı.

12 yıl bu şekilde hizmet verdikten sonra 1890’da Yunanlı bir armatörce satın alındı.

O Yunanlı armatör tarafından ise 1893 yılında Osmanlı Devleti’nin resmi denizcilik kuruluşu İdare-i Mahsusa’ya satıldı.

Uzun yıllar Osmanlı limanları arasında posta işlerinde çalıştı.

Çeşitli tarihlerde iki kez batma tehlikesi geçirdi, son anda kurtarıldı.

47.7 metre boyunda, 6.83 metre genişliğindeydi.

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Şimdi, yazının başındaki sorunun yanıtına gelelim:

Vapur 16 Mayıs 1919’da başlayan-19 Mayıs 1919 tarihinde sona eren o tarihi yolculuğu gerçekleştirdikten sonra İstanbul’a döndü ve tüm yorgunluğuna karşın bir süre daha deniz taşımacılığında hizmet etmeyi sürdürdü.

1922’de arızalandı. Uzun süre tamir edilmek istendi ama başarılamadı ve sonunda mütevazı bir bedelle işadamı İlhami Bey’in (Söke) oldu. Yeni sahibinin gözetiminde 4 ayda söküldü. Birçok parçası hurdaya çıkarılırken bazı parçaları da jiletlik demire ayrıldı.

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Vapurun kaptanı İsmail Hakkı Bey yaş haddinden emekli olunca İstanbul-Kasımpaşa’daki evinde sakin ama yoksul bir hayat sürdü. 1940’da öldü. Adı bugün Denizcilik İşletmeleri’ne ait bir vapurda yaşıyor.

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Ve Bandırma Vapurunun ilginç hikayesini tamamlayalım:

Hurdaya ve jiletlik demire çıkarılan vapurun aynısı yapıldı ve 2003’de Samsun’un Canik ilçesinde açık hava müzesinde sergilenmeye başlandı.