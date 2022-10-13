Husumetlisini Tekel bayisinde tüfekle öldürdü

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Emircan DURAK- Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde Burç Pehlivan, tekel bayisinde bulunduğu sırada, husumetlisi Ü.G. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında, 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi, İzmir- Armutlu yolundaki bir tekel bayisinde meydana geldi. Ü.G., iddiaya göre husumetlisi Burç Pehlivan’ın bir tekel bayisinde olduğunu öğrendi. Yanına pompalı tüfeğini alan Ü.G., tekel bayisine gidip, Burç Pehlivan’a pompalı tüfekle ateş açtı. Pehlivan, saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde kalırken, Ü.G. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burç Pehlivan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Pehlivan’ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Ü.G.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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