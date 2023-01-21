Husumetlisini tabancayla yaralayıp, motosikletle kaçtı

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te Bedirhan Y., yağ satışı yapan husumetlisi Ali İmran A.’yı (23) iş yerinde tabanca ile ateş ederek vurdu. Bedirhan Y. motosikletle kaçarken, yaralanan Ali İmran A. tedaviye alındı.

Olay saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Bademli Sokak üzerine bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bedirhan Y. ve yanında bulunan bir kişi, yağ satışı yapan Ali İmran A.’nın iş yerine geldi. Aralarında husumet olan Bedirhan Y. ile Ali İmran A. tartışmaya başladı. Bedirhan Y. tabancasını ateşleyerek Ali İmran A.’yı vurdu. Bedirhan Y. ve beraberinde bulunan kişi motosikletle kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Ali İmran A.’yı tedavisi için hastaneye götürdü. Polis, Bedirhan Y. ile beraberindeki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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