Husumetlisini bıçakla öldüren sanığa 5 yıl hapis ile tahliye

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Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, husumetli olduğu Bekir Şahingöz’ü (59) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ekrem Erdoğan (33), eyleminin ‘ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olma’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle haksız tahrik indirimi uygulanarak, 5 yıl hapse çarptırılıp tahliye edildi.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi’nde, geçen yıl 7 Eylül’de, Bekir Şahingöz ile husumetlisi Ekrem Erdoğan yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bekir Şahingöz kendisine ait bıçağı Ekrem Erdoğan’a çekti. Erdoğan, Şahingöz’e engel olmak isterken, parmağından ve bacağından yaralandı. Arbedede vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbesi alan Bekir Şahingöz ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ekrem Erdoğan da hastanedeki tedavisinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ekrem Erdoğan ile avukatı Ali Fidan hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Erdoğan, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Pişmanım” dedi.

Sanık avukatı Ali Fidan ise “İlk yarayı alan müvekkildir, parmağında da bu yara halen durmaktadır. Maktul delta virüsü taşıdığı için hastanede bulunması gerekirken kurduğu planla aracıyla müvekkilin ineceği durakta yanında kesici ve delici alet bulundurmuştur. Maktulü yaralı halde aracı kadar getiren kişi de müvekkilimdir. Yasanın aradığı meşru savunma durumu tamamen dosyamızda oluşmaktadır. Olay yerinde bıçak darbelerine devam edebilecek durumda iken eylemine kendisi son vermiştir. Ayrıca maktul kalp hastası bir kişidir, mütalaayı kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem Erdoğan’ı eyleminin ‘ağır yaralama sonucu ölüme neden olma’ kapsamında kaldığına hükmederek, bu suçtan önce 12 yıl hapse çarptırdı. Ardından sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, cezasını 6 yıla düşürdü. Erdoğan hakkında iyi hal indirimi de uygulayan heyet, 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti. (DHA)

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