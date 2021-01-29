Husumetlisine silahlı saldırı düzenledi, komşu iş yeri sahibini de vurdu

Derya EVREN-Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Kestel ilçesinde Y. A. (43) iş yerinin önünde beklediği husumetlisi İsmail Ağmaz’ı (32) tabancayla vurarak, yaraladı. Tabancadan çıkan mermiler aynı cadde üzerinde iş yeri bulunan Meral Akçay’a (50) da isabet etti. Yaralanan Ağmaz ile kazara vurulan Akçay, tedavi altına alınırken, saldırgan kaçtı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.A., elektrik dükkanı olan İsmail Ağmaz’a bilinmeyen bir nedenle husumet beslemeye başladı. Y.A., olay günü, İsmail Ağmaz’ın iş yerinin önüne giderek, gelmesini bekledi. Kısa süre sonra iş yerine gelen Ağmaz’a, kapıyı açtığı sırada tabancayla 3 el ateş etti. Mermilerden ikisi Ağmaz’a biri ise aynı yerde iş yeri bulunan Meral Akçay’a isabet etti. Ağmaz ve Akçay yaralanırken, Y.A. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PEŞİNDEN KOŞANLARI TEHDİT ETTİ

Yengesi Meral Akçay’ın kazara vurulduğu anlara tanık olan Hüseyin Akçay (50) “İsmail Ağmaz, camiden çıkıp, dükkanının önüne geldi. O sırada biri belinden silah çıkarıp, ‘Sana sıkacağım’ diyerek ateş etmeye başladı. Yaralanan İsmail, kaçan kişinin önce peşinden gitti sonra geri döndü. Yengem, ‘Galiba vuruldum’ dedi. İçeri götürdük. Baktık kan var hemen ambulansı aradık. O sırada ateş eden kişi kaçmaya başladı. Yakalamak için peşinden koştum. Ancak, ‘sana da sıkarım’ diye tehdit edince takibi bıraktım” diye konuştu.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüpheli Y.A.’nın Ağmaz’ı beklemesi ve iş yerinin önüne gelince silahını ateşlemsi yer alıyor.

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