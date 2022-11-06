Husumetli iki aile, bu kez kavga etmeyip ‘barış’ sözü verdi

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Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN’da bir araya gelince taşlı-sopalı kavgaya tutuşan husumetli iki aile, ikinci kez buluştukları yemekte ‘barış’ sözü verdi.

Oymataş köyüne bağlı 70 haneli Şeyhçoban mezrasında Hazine’ye ait yol nedeniyle başlayan husumetin bitirilmesi için Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani’nin de aralarında bulunduğu heyet, 4 Ekim’de Yüce ve Aslan aileleri ile bir araya geldi. Burada başlayan tartışma, kısa sürede taşlı-sopalı kavgaya dönüştü; 7 kişi yaralandı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ise işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BARIŞ İÇİN SÖZ VERDİLER

Kavga sonrası İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ile Balpınar Belediye Başkanı Geylani’nin girişimleri ile iki aile, bugün yeniden bir araya getirildi. Taziye evinde düzenlenen barış yemeğinde konuşan Albay Taşkın, “Bu saatten sonra, bu güzel mezrada hoşgörü ortamı için üzerinize düşeni yapın. Köy ve mezranın eski gelenek-görenlerini yaşatın. Size bu yakışır” dedi. Balpınar Belediye Başkanı Geylani ise ailelere teşekkür etti. Okunan dualar ile iki ailenin tarafları tokalaşarak ‘barış’ sözü verdi. (DHA)

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