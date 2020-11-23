Husiler, Aramco’nun Cidde kentindeki bir dağıtım istasyonuna saldırdı

Yemen, (DHA) – Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco’nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran destekli Husiler’in askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle Cidde’deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını kaydetti. Sözcü Sarie, Aramco’nun petrol ürünlerinin tanklarda depolandığı Kuzey Cidde Tesisi ile eşleşen bir uydu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.