HÜSEYİN NİHAL ATSIZ KEÇİÖREN’DE ANILDI

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Keçiören Belediyesi tarafından Türkolog, Yazar, Şair ve Düşünür Hüseyin Nihal Atsız’ın ölümünün 47’nci yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki anma programında Türk Dil Bilimci, Türkolog ve Yazar Ahmet Bican Ercilasun tarafından ‘Türkçülüğün Tarihi Nihat Atsız’ konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası ve Halk Dansları Müzik Topluluğu sahne alarak birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Anma programına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Adalet Eski Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk Ocakları Ankara Şube Başkanı Türkan Hacaloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok programda yaptığı konuşmada Hüseyin Nihal Atsız’ın Türk toplumuna ve Türkçülük anlayışına önemli hizmetleri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Nihal Atsız’ın doğumu 1905’tir. Âşık Veysel’in dediği gibi ‘Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda’ sözü Nihal Atsız için de geçerlidir. O da doğumundan itibaren mücadeleye başlamıştır. ‘Öz vatanında garipsin öz vatanında parya; yüzüstü çok süründün ayağa kalk ey Sakarya’ diyor ya Necip Fazıl… Ayağa kalk derken Sakarya nehrine değil yüce Türk milletine söylüyor. Bu bakımdan Hüseyin Nihal Atsız’ın tüm mücadelesi milletimize Türklüğü anlatmak ve hatırlatmak olmuştur. Mücadelesi sırasında Askeri Tıp Akademisinden, üniversiteden, öğretmenlikten atılmıştır. Ama davasından vazgeçmemiştir. Atatürk, ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ diyor. Ve sonunda, ‘Ne mutlu Türküm diyene’ diyor. Kendi topraklarında Türküm demenin, Türk milletiyiz demenin, aslımız, neslimiz, kültürümüz, soyumuz, ecdadımız, benliğimiz budur demenin bedelini ödemiştir Nihal Atsız. ‘Zindana da atsanız, çarmıha da gelseniz, askeri tıbbiyeden de atsanız, başımı da kesseniz ben bu kutlu yoldan, bu davadan dönmem’ diyen bir kahramandır. Büyük bir yürek, büyük bir cesaret abidesidir. Binlerce öğrenci yetiştirmiştir, ışık yakmıştır. Nihal Atsız’ı rahmete gidişinin 47’nci yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyoruz.”

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