Hüseyin Avni Coş Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak 

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL,(DHA)- Kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un cenazesi yakınları tarafından alındı. Coş’un cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınacak.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Başakşehir’de yaşadığı evde kalp krizi geçirerek, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Coş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vali Coş’un cenazesi bugün hayatını kaybettiği hastaneden kızı tarafından alındı. Fatih Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Coş, son yolculuğuna uğurlanacak.

- Reklam -