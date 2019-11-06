Hürriyet mi, esaret mi?

Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na geçeli henüz bir buçuk yıl oldu ama Hürriyet her üç okuyucusundan birini kaybetti, en çok satan gazete iken üçüncülüğe düştü. Tiraj kaybı sürüyor, yakında dördüncülüğe hatta beşinciliğe kadar gerilerse şaşırmamak gerekir.

Peki, neden böyle oldu?

Yeni sahibi, diğer işlerini de düşünüyor olmalı ki, gazetenin gerektiğinde ılımlı muhalefet de yapabilen halk gazetesi kimliğini sakıncalı buldu, iktidarı hiç rahatsız etmeyecek bir anlayışa yönelmek istedi.

Ama gazeteci kökenli olmadığı, likit gaz sektöründen geldiği için bunu yaparken son derece yanlış adımlar attı.

Yönetime getirdiği isimler “vur” deyince öldürdü, gazeteyi renksiz, ruhsuz bir noktaya, adeta iktidarın yayın organı gibi bir görüntüye taşıdı.

Bu arada, gazetenin değerli kimi yazar ve muhabirleriyle yollar ayrıldı, özgün yorumculuk ve özel habercilik yapma şansı büyük ölçüde ortadan kalktı.

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Gazetenin genel yayın müdürlüğüne şimdi de Ahmet Hakan Coşkun getirildi.

Ondan beklenen şey, gazeteye çeki-düzen vermek ve tiraj kaybını durdurmak.

Coşkun, son yıllarda kendini farklı bir noktada konumlandırmaya çalışsa da özünde muhafazakar kökenli bir gazeteci.

Yazılarında çoğu zaman iktidara değil muhalefete muhalefet yapıyor.

Nitekim, görevi devralırken, “Çizgimizi koruyacağız” dedi.

Yani, “kurtarıcı” kimliğiyle getirilen kişinin eski yöneticilerden çok da farkı yok.

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71 yıllık Hürriyet’te, hürriyetten eser kalmadı yani.

Belki ona artık “Esaret” adı daha çok yakışır.