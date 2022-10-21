Hürjet’in yakıt testleri için tesis kuruldu

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Oğuzhan SARI/ANKARA,(DHA)-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet’in yakıt sistemi testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tesis kurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde, tam bağımsız savunma sanayi ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetlerin kazandırılması sürüyor. Bu kapsamda TUSAŞ, Hürjet’in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu. Böylece Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet’in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde, güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek. Hürjet’in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolum/boşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken; test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız Hürjet Yakıt Sistemleri Test Tesisi’miz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

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