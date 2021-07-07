Hurda toplamak için evden çıktı, 3 gündür haber alınamıyor

Kasım NARCI/HASSA, (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Hassa ilçesinde, evinden hurda toplamak için çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar (31) için arama çalışması başlatıldı.

Girne Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için motosikleti ile evinden ayrıldı. Seyyar’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla Seyyar’ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

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