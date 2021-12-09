‘Hurda’ diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

“Ülkemiz çok geniş ve büyük bir insan kaynağına sahip. Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip ülkeyiz. Aynı zamanda Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Bu kadar büyük nüfusumuz da kuşkusuz engelli vatandaşımız da çok. Vatandaşlarımızın küçük yaşlardan itibaren özel eğitimle beraber yetişmeleri, zayıf oldukları alandaki eksiklerinin kapanması için özel eğitim programlarının uygulanması, güçlü oldukları alanlarda kendilerini daha iyi yetiştirmelerinin sağlanması ve kendi iyi olduğu alanla ailesine, ülkemize faydalı bir şekilde yetişmesi, eğitim sisteminin belki de en önemli amaçlarından.”