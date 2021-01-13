Hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması

Yazar
Editör
-
0
0

İngiltere’de bir şirket, “stresle başa çıkma” yarışması düzenledi. Yarışmada hurda araçlara ateş açma ve tankla araçların üzerinden geçme gibi bölümler yer aldı.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri