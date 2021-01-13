Hurda araç şirketinden ilginç stres atma yarışması

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Enerji Teknolojileri’nde iş birliği; Öğrenciler iş imkanı bulabilecek
İSTANBUL (DHA) - İstanbul Aydın Üniversitesi, İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş. ile enerji teknolojileri arasında iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı. İmza töreninde konuşan Üniversitenin...
FETÖ’ye ağır darbe… Örgütün finans ve personel sorumlusu gaybubet evinde yakalandı
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Esenyurt TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik...
Artvin-Şavşat yolu kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapandı
Nurbay USTA/ŞAVŞAT,(Artvin), (DHA) - ARTVİN’de kaya düşmesi sonucu Şavşat ilçe karayolu ulaşıma kapandı. Ekipler yol açmak için çalışma başlattı. Artvin- Şavşat yolunun 42’inci kilometresi Çidil köprü...