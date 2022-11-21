Hülya Koçyiğit’ten şehit astsubay Emre Sevinç’in ailesine taziye ziyareti

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Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)- YEŞİLÇAM’ın usta isimlerinden Hülya Koçyiğit, Bursalı şehit Astsubay Emre Sevinç’in (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara tepki gösteren Koçyiğit, “Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Bu iftiralar karşısında utanıyorum. Gerçek değil, biliyoruz” dedi.

Hülya Koçyiğit, Irak’ın kuzeyinde devam eden ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde, 11 Kasım’da şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’in Bursa’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Zeynep-Mehmet Sevinç çiftini Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Koçyiğit’e, Vali Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat da eşlik etti. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Koçyiğit, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

‘BU ANA YÜREĞİM YANIYOR’

Şehit ailesinin üzüntüsünü kendi yüreğinde hissettiğini söyleyen Koçyiğit, “Yiğidim, aslanım. Anasının, babasının kuzusu ama bizim şehidimiz. Bu mübarek toprakları korumak için seve seve vatan korumasında görevlendirilen bir evladımız. Ne zaman bir şehit haberi gelse bu ana yüreğim yanıyor ve o anda o şehidin ailesinin yanında olmak, o annenin gözlerinin yaşını silmek, ellerinden tutmak ve teselli etmek istiyorum. Şöyle teselli etmek istiyorum; ‘Yalnız değilsin. Biz sizin yanınızdayız’ demek istiyorum. Bu nedenle bugün ziyaret ettim aileyi. Astsubayımızın, şehidimizin son görüntüleri gözümün önünde. Kalleş bir terör kurşunuyla onu kaybettik ama ‘Şehitler ölmez’ diyoruz hep beraber. Onlar canlı ve Allah huzurunda da en mübarek, en yüksek mertebede. Ailenin bu onurlu, gururlu duruşu, beni de teselli etti. Allah rahmet eylesin” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Koçyiğit, “Kahramanca ülke topraklarını müdafaa eden bu evlatlarımız, Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, zaman zaman hak etmedikleri iftiralarla karşılaşıyorlar. Türk ordusuna atılan iftira son zamanlarda ‘Kimyasal silah kullanarak karşı tarafı taciz etti’ diye. Bu iftiraları bir kez daha kınıyorum, utanıyorum. Gerçek değil, biliyoruz. Nice şehit verdik. ‘Bu son olsun’ diyoruz her defasında. Dilerim bu sondur” diye konuştu. (DHA)

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