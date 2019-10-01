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      Hülya Avşar tenis turnuvasında yoğun ilgi gördü

      Editör -
      Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı.
      Magazin Haberleri

      Yasak Elma 51’inci Bölümü ile FOX Tv’de

      Editör -
      Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır. Yasak Elma 51'inci Bölümü ile FOX Tv'de
      Magazin Haberleri

      Simge Sağın öğrencilere konser ve nasihat verdi

      Editör -
      Pop müzik sanatçısı Simge Sağın, dün gece verdiği konserle öğrencilerle buluştu. Sağın, kalbinin sesini dinlemediğinde hata yaptığını söyledi.
      Magazin Haberleri

      Madonna, sağlıklı yaşam detoksu için Antalya’ya geliyor

      Editör -
      Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, New York Manhattan'daki evine Türk hamamı yapan şirketin davetlisi olarak ekim ayı sonunda Antalya'ya geliyor.
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