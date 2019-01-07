46 kitap yazdı, 1 milyon sattı !!!

Gazeteci, yazar ve akademisyen Hulki Cevizoğlu Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen “Ceviz Kabuğu” programını bir televizyonda halen yapmıyor. Ancak bazı televizyon kanallarından gelen teklifleri de tek tek değerlendiriyor.

Cevizoğlu ile yaptığım söyleşide yeni yılda hayranlarına yakında bir sürpriz yapacağı ve ekranlara döneceği izlenimi edindim.

46 kitap yazan Hulki Cevizoğlu‘nun kitaplarının toplam satışının bir milyonu geçerek önemli bir rekora da imza attı.

Hulki Cevizoğlu – Compositio

Hulki Cevizoğlu – Popüler Bilim

Hulki Cevizoğlu – Tarih Türklerde Başlar

Hulki Cevizoğlu – Sözümün Özü

Hulki Cevizoğlu – Sorgulama Teknikleri

Hulki Cevizoğlu – Sen Uyu Beni Bekleme Türkiye

Hulki Cevizoğlu – Osmanlılar Yakılmalı mı Tapılmalı mı?

Hulki Cevizoğlu – Masonluk ve Rotaryenlik

Hulki Cevizoğlu – Lanetli Yıllar

Hulki Cevizoğlu – Kod Adı: 68

Hulki Cevizoğlu – İşgal ve Direniş

Hulki Cevizoğlu – Gizli Sözler

Hulki Cevizoğlu – Ene-L-Hakikat

Hulki Cevizoğlu – 1919 Gizli ABD İşgali

Bir koltukta üç karpuz derler ya Hulki Cevizoğlu, okumayı, öğrenmeyi, topluma faydalı bilgileri de aktarmayı seven gazeteci, yazar ve yayıncı.

26 yıldır ısrarla yayınladığı Popüler Bilim Dergisi de okurlar için vazgeçilemez bir teknoloji bilgileri hazinesi.

38 yıllık gazeteci, 25 yıllık televizyoncu, yayıncı Hulki Cevizoğlu, “Popüler Bilim dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapıyorum. Halen Yeniçağ olmak üzere çeşitli gazetelerde uzun yıllar muhabirlik, haber müdürlüğü ve köşe yazarlığı yaptım. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 100’den fazla ödüle layık görüldüm. Açık üniversite iddiasındaki 1.000’in üzerindeki Ceviz Kabuğu programlarının bir kısmı yüksek öğretimde bazı derslerde incelenmekte ve bazı doktora tezlerinde kaynak oluşturuyor. Bu da bana gurur veriyor” diye konuştu.

Hasret kaldığımız “Ceviz Kabuğu” programını umarım çok yakında izlemeye başlarız.

Hulki Cevizoğlu Kitapları (Kronolojik):

Karşınızda Hulki Cevizoğlu’nun 1 milyon satan kitapları

Günümüz-2010

Compositio (Sosyoloji, Psikoloji, Din Felsefesi ve Astronomi Üzerine) (Mart 2017, 4. Baskı)

Tarih Türklerde Başlar (2016, 8. Baskı), Sorgulama Teknikleri (Gazeteciler, Doktorlar, Savcılar, Polisler ve Herkes İçin El Kitabı) (2015, 1. Baskı 10.000 Adet)

Osmanlılar (Yakılmalı mı, Tapılmalı mı) (2014, 2. Baskı, 7.000 Adet)

Çok Garip Şeyler (Cumhuriyet’in Cahiliye Devri) (Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı-7) (2014, 1. Baskı 10.000 Adet)

Lanetli Yıllar (Akbabaların Öcü) (2014, 1. Baskı 20.000 Adet)

Sen Uyu, Beni Bekleme Türkiye (AKP’li Yıllar, 2004-2011) (Özel Koleksiyon Baskısı, 2013, 2. Baskı 2.000 Adet)

Masonluk ve Rotaryenlik (2012, 13. Baskı)

Gizli Sözler (Bir Devrimciyle Röportajlar) (2012, 2. Baskı 27.000 Adet)

Generalinden 28 Şubat İtirafı: ”Postmodern Darbe” (2012, 2. Baskı)

28 Şubat: Bir Hükümet Nasıl Devrildi (2012, 4.Baskı)

Abra Kadabra (Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı-5) (2011, 1. Baskı 8.000 Adet)

Türkiye Sürgünleri (Ceviz Kabuğu’ndan Canlı Yayın) (2010, 1. Baskı 10.000 Adet)

Musalla Taşındaki Türkiye (Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı-4) (2010, 2. Baskı 9.000 Adet)

2010-2005

Kod Adı: 68 (68’lilerin Dünü Bugünü) (2009, 3. Baskı 27.000 Adet)

Bütün Kaleler Zaptedilmedi (Attila İlhan’la Birkaç Saat) (2009, 22. Baskı)

Ceviz Kabuğu (Geçmiş Zaman Olur Ki) (2009, 1. Baskı 10.000 Adet)

Güneşi Beklerken (Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı-3) (2009, 1. Baskı 10.000 Adet)

Ya Sev Ya Sevr (PKK Terörü Ve Siyaseti) (2009, 20. Baskı)

İşgal ve Direniş (Belgelerle 1919) (Öğrenciler İçin) (2008, 1. Baskı 15.000 Adet)

Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı! (2008, 5. Baskı 30.000 Adet)

Altın ve Suikast (Bergama ve Alman Vakıfları Olayı) (2008, 3. Baskı)

Türkiye ve Türkçe Üzerine Oynanan Oyunlar (2008, 3. Baskı)

Yakın Zamanlar Tarihi (Ne Dedik, Ne Oldu!) (2008, 3. Baskı 27.000 Adet)

1919’un Şifresi (Gizli ABD İşgalinin Belge ve Fotoğrafları) (2007, İlk Baskı 50.000 Adet)

Ey Türk İstikbâlinin Evlâdı!-2 (2007, 1. Baskı 20.000 Adet)

İşgal ve Direniş (1919 ve Bugün) (2007, 3. Baskı 101.000 Adet)

Türk Olmak (2006, 6. Baskı)

2005-2000

Vatikan (Batı’dan Gelen Tehlike) (2005, 1. Baskı 10.000 Adet)

Misyonerlik ve Siyasal Hıristiyanlık (2005, 1. Baskı 10.000 Adet)

Uzaylılardan Vahiyler! (2003), Taze Yazı Kokusu (2003, 2. Baskı)

Amerika’nın Körfez Savaşı (2003, 2. Baskı)

Kur’an Şifrecilerine Cevaplar Edip Yüksel: ”Çöpe At” (2002, 9. Baskı)

Türkçe İbadet (2002, 3. Baskı)

Sözümün Özü (Oğulcan Cevizoğlu’nun Resimleriyle) (2002)

Yaşar Nuri Öztürk’e Soruyorum (2002, 2. Baskı)

Eşekli Kütüphaneci (2000)

2000-1990

Nurculuk (1999), Lider Troyka (1999)

Özelleştirme (1998, 3. Baskı)

Yaşar Nuri Öztürk (1998)

Vicdanımızı Yastık Yapıp Yatıyoruz (1998)

Şeyhler, Müritler ve Yalancı Peygamberler (1997)

1990-1980

Misyon (1987).

Hulki Cevizoğlu’na Verilen Ödüller (Kronolojik):

Verilen ödüller arasında Hulki Cevizoğlu’nun kabul ettiği bazı ödüller:

Günümüz-2010

Direnen Gazeteci Ödülü (Ege Ün. ADT, Egemonya-2014)

Yılın En Çok Okunan Köşe Yazarı (Ankara Ufuk Ün. Öğrenci Konseyi-2011)

2010-2005

Yılın Gazetecisi (Giresun Ün. Kültürel Faaliyetler Topluluğu-2009)

Türkçeyi En Etkin Kullanan Bilim insanı (Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fak.-KKTC-2009)

En Çok İzlenen Tartışma Programı (Özel Arı Okulları-2008)

En İyi Araştırmacı Gazeteci (Büyük Gençlik Derneği-2008)

Yılın TV Haber Programı (Güney Marmara Gazeteciler Cemiyeti-2007)

Zirvedeki Tartışma Programı (Maltepe Ün. İletişim Fak.-2007)

En Başarılı Tartışma Programı (Gazi Ün. Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu-2007)

En İyi Tartışma Programı (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu-2007)

TV Haber Programı Dalında “Yılın Yıldızı” (Yıldız Teknik Üni.-2006)

Yılın İlkeli ve Onurlu Gazetecisi (Cumhuriyet Üni.-2005)

En İyi Tartışma Programı (Kabataş Erkek Lisesi)

2005 Yılı Televizyon Program Yapımcısı (Türk Ocakları Tekirdağ Şb.-2005)

En Başarılı Tartışma Programı (Gaziosmanpaşa Üni.-2005)

Mülkiyeliler Onur Ödülü (A. Ün. SBF.-2005)

Yılın Köşe Yazarı (İnönü Üni.-2005)

Toplumsal Sorumluluk Medya Başarı Ödülü (Fırat Üni.-2005)

Yılın Kemalist TV. Programı (Uluslararası Kıbrıs Üni.-KKTC-2005)

Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2005)

2005-2000

Yılın Kuvvacısı (internetajans.com-2004)

En Başarılı Ulusal Tartışma Programı (Türkiye Kamu-Sen Giresun Şb.-2004)

Yılın Tartışma Programı (İstek Bilge Kağan Okulları-2004)

TV Haber Programı Dalında Yılın Sembolü (Özel Sembol İ.Ö.O.-2004)

İlkeli Gazeteci (Sivas Cumhuriyet Ün. Atatürkçü Düşünce ve Türk Dili Toplulukları-2004)

En İyi Tartışma Programı (Girne Amerikan Üni.-KKTC-2004)

En Beğenilen Tartışma Programı (Maltepe Üni.-2004)

En İyi Tartışma Programcısı (Türk Ocakları Trabzon Şb.-2004)

En İyi Tartışma Programcısı (13 İletişim Fakültesi Dekanının Özel Ödülü-2004) (Türkiye’de İlk)

En İyi Tartışma Programı (Polis Akademisi-2004)

En İyi Tartışma Programı (Uludağ Ün. Uluslararası İlişkiler Topluluğu-2004)

Yılın Atatürkçüsü (Atatürkçü Düşünce Derneği, D. Şb.-2004)

Yılın TV Programı (Niğde Üniversitesi-2004)

Yılın Tartışma Programı (Türk Eğitim-Sen-2004)

Yılın En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2004)

En Beğenilen TV. Program Yapımcısı (K.T.Ü. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2003)

Yılın Tartışma Programı (İ.Ü. Diplomasi Kulübü-2003)

En İyi Haber Programcısı(Gazi Ün. Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu-2003)

Ulusal Televizyon Açık Oturum ve Söyleşi dalında 2002 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Ün. İletişim Fakültesi-2003)

Basın Onur Ödülü (Cumhuriyetçi Gençlik Platformu-2003)

Ziyad Nemli Büyük Ödülü (Trabzon Gazeteciler Cemiyeti-2003)

Türk Dünyası’na Hizmet Ödülü (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı-TÜRKSAV-2003)

En Çok İzlenen Tartışma Programı (H.Ü. Bes. ve Diy. Kulübü-2002)

En Beğenilen TV Program Yapımcısı (B.Ü. İşletme ve Ekonomi Kulübü-2002)

Yılın En İyi Araştırma Programı (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2002)

Açık Oturum Dalında 2001 Yılının En Başarılı İletişimcisi (Selçuk Ün. İletişim Fakültesi-2002)

2002 Karaman Türk Dili Ödülü (Karaman Valiliği-2002)

En İyi Haber ve Tartışma Programı (A.Ü. Hukuk Fakültesi Birleşik Hukukçular Kulübü-2002)

Medyanın En İyileri, 2001 Yılı En İyi Tartışma Programı (Özel Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği-2002)

En Beğenilen Tartışma Programı (M.Ü. İletişim Fakültesi-2001)

Araştırma dalında 2000 Yılının Bilişimcisi (İ.Ü. Bilgisayar Kulübü-2001)

Başarı Ödülü (Aydın Gaz. Cem.-2001)

Türk Kültürüne ve Sosyal Hayatına Hizmet Eden TV Prog. (Türk Ocakları-2000)

2000-1990

Televizyon Söyleşi dalında 1999’un Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1999)

Gazetecilik dalında Yılın Altın Adamı (Anadolu Basın Birliği-1999)

Televizyon Söyleşi dalında 1998’in Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1998)

1998 Sedat Simavi Televizyon Ödülü (T. Gazeteciler Cemiyeti-1999)

Medyada Hoşgörü Ödülü (ÇOMÜ-1998)

Televizyon Söyleşi dalında1997’nin Başarılı İletişimcisi (İ.Ü. İletişim Fakültesi-1997)

Yılın Gazetecisi (Gazeteciler Cemiyeti-1997) (Tüm Medya içinde yalnızca tek kişiye verilen ödül)

Jüri Özel Ödülü(Doğu And. Gaz. Cem.-1997)

TV Tartışma dalında Yılın Televizyoncusu (T. Yazarlar Birliği-1997)

Cengiz Polatkan Ödülü (RTGD-1997)

1990-1980