Kendi kendime adaylığımı ilan ediyorum. İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM! diyerek tweet attı!
Hulki Cevizoğlu Twitter’dan adaylığının gerekçelerini sıraladı!
İzmir Belediye Başkanlığına Adayım şeklinde tweet attıktan sonra aday olmasının gerekçelerini bir bir sıraladı…
- HEPSİ BENİM OLSUN anlayışından vazgeçilsin. Bu nedenle;
- Aynı görevde hep aynı kişi olmasın, bu bir meslek değildir, yeter!
- Hem milletvekili olayım (oldun), hem belediye başkanı olayım, olmaz. Hepsi sizin mi olacak yani?
- Soyer’in adaylığına da müttefik İYİ Parti destek vermiyor, o da olmaz.
- E, bizim de inançta, mücadelede, Atatürkçülükte, çalışkanlıkta, eğitimimizde, yaptığımız görevlerde bir eksik yok.
- O nedenle İZMİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM ve ciddiyim. (Koltuğa yapışanlardan olmadığımı da kanıtlamıştım).
Cevizoğlu’nun İzmir Belediye Başkanlığına Adayım tweetleri…
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Hulki cevizoğlunun ızmir beledıye başkanlığına aday olması doğru ve yerinde bir karardır. Kendisi kamuoyunda Atatürkçü Ulusalcı biri olarak tanınır izmire de ulusalcı bir aday yakışır kendisini ulusalcı parti olarak destekleriz.