2- Aynı görevde hep aynı kişi olmasın, bu bir meslek değildir, yeter!

3- Hem milletvekili olayım (oldun), hem belediye başkanı olayım, olmaz. Hepsi sizin mi olacak yani?

4- Soyer’in adaylığına da müttefik İYİ Parti destek vermiyor, o da olmaz. @kilicdarogluk, @meral_aksener