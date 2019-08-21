Hükümet ve Memurlar Zam Konusunda Anlaşamadı

Ankara’da memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle önce iş bıraktı daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan atma eylemi yaptı.

Ankara’daki Memur-Sen üyesi kamu personeli, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine iş bıraktı. Memur-Sen üyesi kamu personelleri daha sonra ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde toplanarak boş cüzdanlarını bakanlık önüne attı.

Cüzdan atma eylemine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, açıklamalarda bulundu. Toplu sözleşme sürecinde 20 günün geride kaldığını aktaran Yalçın, “Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir” dedi. “Takvimin sıkıştığı bir süreçte müzakere süresini ve zam oranlarını artırmak, taraflar arasında etkili ve sürekli iletişime ihtiyaç duyar” dedi.

“MASA DÜZGÜN İŞLETİLMİYOR”

Yalçın, “Masa düzgün işletilemiyor. Ona da bakacağız, şuna da bakacağız diyorlar. Sürenin bitmesine 6 saat kaldı neye bakacağız? Masaya çözülmesi gereken dünya kadar başlık gelmiş. Kamu bu anlamda çözüm değil sorun üretme yeteneği güçlü bir yapı haline geliyor neredeyse. Bunları çözmezsek insanların stresi artıyor. 6 saat kaldı hangi konuyu müzakere edebiliriz?” ifadelerinde bulundu.

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Memur- Sen Genel başkanı Yalçın, “Türkiye’nin yeterince sorunu var. Emekçiyi bu anlamda öfkeli hale getirmeyin. Ülkemizin etrafında küresel vampirlerin kol gezdiği, bu ülkeye çorap örülmeye çalıştığı, bu ülkede bazı yetkili makamların şehit yakınlarını işten çıkardığı, gazileri işten çıkardığı, bazı belediyelerin emeklileri işten attığı bir süreçte diyoruz ki, biz memurlar olarak bu ülkeden alacaklı değiliz, borçluyuz ama biz bu devletten alacaklıyız, alnımızın terini istiyoruz.

Bizi sahaya davet etmeyin. Kamu işveren heyetine sesleniyorum; ‘İşin muhatabı benim, bu işe karar verici benim’ diyorsan, diyorum ki masada çözelim bu işi. Masadan çözüm istiyorsak görüşelim. Biz bu anlamda eşiğimizi açıkladık teklif sunmuyorsunuz diyorlar. Toplamda iki yıl için 20 puan çıkmadığı sürece bu masadan imzanın çıkmayacağını, istişareler sonrası deklare ettik. Masada sorun çözebiliriz. Yetki bende diyorsanız yetkiyi kullanın” dedi.

“VÜCUDUMUZU ORTAYA KOYARIZ”

Bu ülkede bir yanlışlık olursa kalkar vücudumuzu ortaya koyarız diyen Yalçın, “Türkiye’de ekonomik anlamda sıkıntı olması halinde, kamu görevlileri sendikaları heyet başkanı olarak, Bu ülke rahatlayacaksa, memurların bir maaşını kesin çağrısı yapacağız.

Olursa bir yanlışlık bu ülkede biz kalkar vücudumuzu ortaya koyarız. Çağrım, kamu işveren heyeti başkanına; bir an önce masayı işletelim, yetki sizdeyse sorunu çözelim. Bu anlamda masayı işlet, müzakereye fırsat ver, oturalım sorunu çözelim. Değilse; bize masayı gösteremiyorsan, bize sahayı gösterme. Sahayı gösterdiğin zaman biz sahayı da domine ederiz. Ama bizim işimiz saha olmasın. Biz hep müzakereyi, çözümü, ülkeye katkıyı, fedakarlığı ortaya koymuş bir teşkilatız. Ali Yalçın olarak, buraya eylem yeleğimi giymeden, eylem yeleği giyen arkadaşlarımın başında ifade ediyorum; ben müzakere için varım, masada çözüm için varım. Bu tercih kamu işveren heyeti başkanınındır. Heyet başkanı, sorunu çözme noktasında bizi anlasın. Süreci işleterek bunu çözelim. Değilse bu süreç heyet başkanının daralan süreç dolayısıyla kamu görevlilerinin sorunu karşılayamadığı bir noktaya gider” ifadelerini kullandı.

Yalçın konuşmasının ardından cebinden cüzdanını çıkararak diğer kamu personelleriyle birlikte bakanlığın önüne attı.

KAMU-SEN VE KAMU-İŞ ZAMMI PROTESTO ETTİ

Sarı balonlarla bakanlık önüne gelen Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde memura önerilen zam teklifini protesto etti. Türkiye Kamu- Sen üyeleri Memur- Sen’ne tepkisini “Sarı sendika” sloganlarıyla tepkisini gösterdi. Birleşik Kamu- İş üyeleri ise Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a yönelik “Ali kalk masadan kalk. Cin Ali eylemde” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl gerçekleşen resmi enflasyon yüzde 20,3 oldu. 4 kişilik ailenin vaz geçemeyeceği, zorunlu harcama tutarı bin 32 lira artarken memur maaşlarına koca bir yıl için toplam 441 lira zam yapıldı. Kiraya son bir yıl içinde gelen zam 100 lira, ailenin aylık gıda harcamasına gelen zam ortalama 197 lira. Doğalgaza bir yıl içinde gelen zam yüzde 18,6 ve elektriğe yüzde 34,8 zam yapılmış.

Çarşının, pazarın durumunu görüyoruz; sadece kira ve gıda son bir yılda 297 lira zamlanmışken, bize son olarak teklif edilen yüzde 4; önümüzdeki yılın ilk 6 ayında ortalama maaşa 160, en düşük maaşa 120 lira artış demek. Hükümet, enflasyon hedefinin bile altında zam teklif ederek resmen bizleri sefalete sürüklüyor” dedi.

Kahveci, “Enflasyon hedefinin yüzde 9,8 olduğu yerde memura yüzde 4+4 zam teklif etmenizdeki gerekçeniz nedir? Toplu sözleşme sürecinin normal işlemiyor. Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi bütçeye getireceği ekonomik yükü sınırlı olan ya da hiçbir mali yük teşkil etmeyen konular masadan kaçırılıyor. 20 gündür, masayı verimli kullanmayıp pazarlıkları heba edenlerin, iki günde ne yapabilecekleri soru işaretidir” ifadelerini kullandı.

“MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL EDECEKTİR”

Ortaya çıkan durumdan Memur- Sen’in sorumlu olduğunu ifade eden Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Hükümetin zam teklifini reddettik. Ortaya çıkan durumdan AKP hükümetinin emrindeki Memur- Sen sorumludur. Kamu emekçileri adına sözde Toplu Sözleşme masasına oturan bu konfederasyon, kendisini yetkili yapan AKP iktidarına teslim olmuştur. Memur-Sen’in hükümetin teklifini kabul edeceği düşünüyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ‘kazanımlar sağladık’ aldatmacası ile emekçilerin gözlerini boyamak için buçuklu rakamları revize edecek ya da ‘satış sözleşmesini’ imzalayacaktır” dedi.

SÜRE DOLDU MÜTABAKAT SAĞLANAMADI

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos’ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi tamamlandı.

Hükümet ve memur sendikaları arasında 20 günlük süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı.

Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru aşamasına gelindi. Bu sürecin işlemesi için memur sendikaları ya da hükümetin 21-23 Ağustos tarihlerinde Hakem Kuruluna başvurması gerekiyor. Başvuruyla devreye girecek Kurul, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.

Talepler ise şöyle

-Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

-Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

-Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.