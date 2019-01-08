Sinema ve dizi sektörünü canlandırmayı amaçlayan yasa teklifi TBMM gündeminde.

Çarşamba günü; Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu’nda görüşmeleri başlayacak olan yasa teklifi için sinema sektöründen 10 ayrı sivil toplum kuruluşu davet edildi.

9 Ocak Çarşamba günü TBMM Milli Eğitim, Gençlik Spor ve Kültür Komisyonu, ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun’da değişiklik öngören teklifi görüşecek. Kanun teklifi ile yapıt sayısı ve durumunda artış oluşturacak, üretilen eserlerin daha çok seyirciyle buluşmasını sağlayacak, beyaz perde sektörünü stratejik sektör olarak ele alacak yeni destek sistemlerinin yapılması amaçlanıyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DAVET EDİLDİ

Komisyona alakalı bakanlıkların yanı sıra, RTÜK ve aralarında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Film endüstri ve bütün Oyuncuları Destekleme Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Sinema Yazarları Derneği’nin de olduğu 10 ayrı sivil cemiyet kuruluşunun temsilcileri davet edildi.

YABANCI FİLMLERİ DESTEKLEME KOMİSYONU OLUŞTURULACAK

Üretilen eserlerin daha çok seyirciyle buluşması, ülkenin önemli film çekim merkezlerinden biri olması ve film turizminin desteklenmesi amacıyla alakalı bakanlık tarafından proje üretilecek. Ülkenin tanıtımına, ekonomik gelişimine ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olmasına katkı sağlamak amacıyla verilecek dizi film ve yabancı film yapım desteklerine ait başvuruları değerlendirmek suretiyle ‘Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu’ oluşturulacak.

BAKANLIK DESTEKLEYECEK

Ayrıca, izleyicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla uyarıcı işaret ve ibarelerinin her çeşit tanıtım ve yayınlanma alanında kullanılması mecburi hale getiriliyor. Sektörün canlanması için bakanlığın beyaz perde alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri desteklenmesi amaçlanıyor. Bakanlık, milletlerarası şenliklerne ve yarışmalara katılım ile bunlara ait tanıtım faaliyetlerini desteklemesi de yargı altına alınıyor. Sektörde teşvik amaçlı düzgün ödüller verilecek. Uluslararası şenliklerne ve yarışmalara katılım ile bunlara ait tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

Vatandaşların, beyaz perde filmleri ile buluşmasına katkı sağlanması amacıyla, kafi beyaz perde yayınlanma tesisatı olmayan yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişilerine tesisat desteği de sağlanacak.