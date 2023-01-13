HUKUKTA AZİM ŞART

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Ankara Barosu’nda ‘Ne Yaptık, Ne Yapıyoruz’ adlı program düzenlendi. Çok sayıda avukatın katılımıyla Baro’nun sorunları, icraatları değerlendirildi.

HAZAL ERGEN

Son zamanlarda Ankara Barosu avukatlarının hukuk faaliyetlerine yönelik ‘Ne Yaptık Ne Yapıyoruz’ adlı etkinlik gerçekleştirildi. Hukuktaki problemlere değinildi.

Baro’nun Refahı için Çaba Sarf Ediliyor

Ankara Baro Başkanı Mustafa Köroğlu, şu sözleri kaydetti: “Baromuzun kaynaklarının ne şekilde kullanıldığının, gelirlerini, giderlerini de incelemeye başladık. Bu manada en büyük sorunlardan birisi olan adliyeler arası ulaşım ile ilgili sorununu da alternatif çözümler üretmek adına Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. O yoğun bir çalışmanın ve bu konudaki kararlılığın ürünüdür. Nitekim bu konudaki desteklerinden dolayı Mansur Bey’e teşekkür ettik. EGO ile yine görüşüyoruz. 143 numaralı sadece adliyeler arasında kullanılan ring güzergahı oluşturarak bunu başlattık. Merkez Kurul Komisyonlarımızın tüm oluşumları tamamlandı. Başkanları ile periyodik toplantılar yapacağız demiştik, o ilk toplantıyı yaptık, ikincisine başlayacağız. Bu sayede Baro’nın tüm kurul ve komisyonları birbirinden haberdar bir şekilde çalışmaya başladı. Şimdi anayasa değişikliği var mesela onunla ilgili farklı hak temelli merkezler, görüşlerini bir araya toplayıp rapor çıkaracaklar. Avukatlık kanunu ekmek gelince Avukat bulundurma zorunluluğu olan şirket ve kooperatiflere yazı yazacağımızı söylemiştik. 6180 şirkete yazı yazıldı. Cevap veren şimdilik 1290 oranında. 478 Kooperatif’e gönderildi. İade gelen 25 tane, cevap vermeyen çok var. Onların listelerini yaparak ayırıyoruz. O listeleri başsavcılığa idari sürecin başlaması açısından bildireceğiz. Yani kanunun bize verdiği, sizlere dair bu hakların takipçisi olmaya devam ediyoruz. Yeni bir karar aldık, bu kararımız bizce çok önemliydi. Kadının gerçekten bir hakkı olduğuna inandığımız meselede en çok da İstanbul Sözleşmesi’nden bile çekildiğimiz bir ortamda, kadına yönelik bu ayrımcılık politikalarını çürütmemiz gerektiğini düşündük. Ankara Barosu seçimleri, sadece Cumhuriyet Gazetesi’nin 3. Sayfasında küçük bir alanda yer aldı. Başka hiçbir şekilde basında, görsel medyada yer almadı. Ankara Barosu’nun bu manada hem adının hem itibarının görünür kırılması için bu tarz çalışmaların yapılması gerektiğini düşündük. Çocuk istismarı konusunda yaptığımız çalışma, bizi birçok basın ve yayın organları tarafından davet edilme noktasına getirdi. Bir hafta içinde Halk TV KRT ve Tele1’de, Ankara Barosu adına 3 tane canlı yayına katıldım. Oraya çağrılma sebebim, bu iki başlıktı. Aynı zamanda oradayken Anayasa değişiklikleri, Ekrem İmamoğlu kararı, seçim gündemine ilişkin birçok konuyu konuşma fırsatı bulduğumuz için Ankara Barosu’nu daha görünür kıldığımızı düşünüyorum. Hatta bazı törenlerimizi burası yetmediği için Türkiye Barolar Birliği’nde yapıyoruz. Bu konuda da Erinç Bey’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hatta stajyerler ile beraber 150-200 kişilik törende, aileleriyle o salonda bulunanlar oluyor. Güncel konulardan konuşuyoruz. Aileler sonradan gelip ‘umarım bizim çocuklarımız da sizin gibi olur, Ankara Barosu iyi ki var’ diyorlar. İletişim stratejisi açısından da Ankara Barosu’nun daha bilinir noktaya geldiğine inanıyoruz.”

‘Çocuk Haklarının Destekçisiyiz’

Gündemden düşmeyen bir sorun olan çocuk istismarında adalet hakkında azimli olduklarını belirten Köroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Meclisimizin ilk toplantısını yaptık demiştim. Bu toplantıda, Yürütme Kurulu seçimini tamamladık. Daha sonra 7 kişilik kurul, ilk toplantısını yaptı. Bir diğer konumuz çocuk istismarı, bir dönem gündeme oturan 6 yaşında bir kız çocuğunun yıllar boyunca yaşadığı acıları, bir gazetecinin haberi ile öğrendik. Bir hukuk insanı olarak insanın hukukun üstünlüğüne dair inancını yerle bir eden bu duruma karşı harekete geçtik. Vakıf yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuz şimdi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Soruşturma Bürosu’nda. Aynı zamanda bu suçu işleyenlerin ve buna göz yumanların bir vakfın içerisinde yer alması nedeniyle vakıf yöneticilerinin vakıflar kanununa göre azli için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bir başvuruda bulunduk. Bu başvurumuzu, 14 Aralık’ta yaptık henüz bir yanıt gelmedi. İdari süreci bekliyoruz eğer yanıt vermezlerse dava sürecini başlatacağız. Bu insanın kalbindeki, vicdanındaki hiçbir şeyi soğutmuyor. O yüzden başka ne yapabiliriz dedik, sağ olsunlar Çocuk Hakları Merkezimiz ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarla bir kampanya başlattık. Bu, aslında sadece bir farkındalık kampanyası değildi aynı zamanda sergilediğimiz görsellerle çocuğun işinin kağıt toplamak olmadığını, masal okumak olduğunu, çocuğun dilencilik yapmaması gerektiğini göstermek istedik. Yani Çocuk Haklarına dair Baro’nun aldığı sorumluluğu, söylemesi gereken sözleri açıkça ve cesurca belirttik. Hatta Büyükşehir Belediyesi ile beraber bunu duyurmak için bir ihbar hattı kurduğumuzu ve bu ihbar hattının insanların zihninde yer etmesi için billboardlara asmak istediğimizi söyledik. Ve hiçbir ücret söz konusu olmadan Büyükşehir Belediyesi’nce Ankara’nın birçok yerinde billboardlarda bunun görünmesini sağladık.

Bu iki konu, öyle bir gündem oluşturdu ki basında yer almamızı sağladı. İki yıl boyunca savcılık tarafından üstü kapatılmış bir dosya olduğu da ortaya çıktı. Biliyorsunuz, geçen hafta mecliste bunun için tüm partilerin oyu ile bir komisyon kuruldu. Hatta dün mecliste grup başkan vekilleri ile bir görüşme vardı orada da söyledim. Gelincik merkezimiz, bu alanda neredeyse tek veri toplayan merkezdi. Onlardan verileri alarak çalışma yapabilirsiniz, biz sonuna kadar desteği varız dedik. Kısacası her çocuk, çocukluğunu yaşayana dek karanlığın ensesindeyiz. Vazgeçmeyeceğiz, bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.”

‘İşsizlik Sorunu Çözülmeli’

Köroğlu, şu sözleri ekledi: “Bir diğer konumuzsa Adalet Bakanlığı ile görüşmemiz oldu. Etrafta söylentiler var, Yenimahalle’de Milli İstihbarat Teşkilatı Yerleşkesi’nin orada inşaat var, tadilat yapılıyor. Sayın Bakan, projenin tadilat istediğini, bütçesinin onaylandığını, yerinin hiçbir şekilde değişmeden Yenimahalle’deki Milli İstihbarat Teşkilatı Yerleşkesi’nin olduğunu söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu yıl ihale yapacağını, inşaatını görmek istediğini belirtti. SGK, Bağ-Kur konusunda Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğunu, sorunları oraya ilettiklerini, çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi. ‘Yeni kaynakların oluşturulmasından kastımız şudur; hukuk fakülteleri sayısı çoğaltıldı. Büyük bir işsiz ordusuyla karşı karşıyayız, iş alanlarımızın genişletilmesi lazım. Avukatlık mesleği için çözümler bulmanız gerek’ dedik. Hatta kendisi de yeni bir sistem uygulamak istediklerini söyledi. Artık Hukuk Fakültesi açılmaması için YÖK’le bir çalışma yürütülmesi gerektiğini, yöntemlerini ifade ettik. Çocuk istismarı ile ilgili çalışmalarımızı ve kararlılığımızı söyledik.

Ekonomik Problemler Vurgulandı

Maddi sorunları vurgulayan Köroğlu: “Bizim sorunlarımızla ilgili çalışmaların temel çözüm yeri ne yazık ki meclistir.

Bu mücadele hep böyle olmuştur. O yüzden çalışma yaptık. Biliyorsunuz, gündeme düşen 7. yargı paketi vardı. Onu biz o gün, tabiri caizse basından öğrendik. Hatta o gün, Baro’ya geliyordum ki Adalet Bakanlığı’na gittim. İşin aslını sordum daha üstünde çalışılıyor, netlik yok falan denildi. Türkiye Barolar Birliği ile böyle bir ortak çalışmalarının olmadığı belli. Bunun üzerine biz diğer baro başkanları ile de görüşüyoruz zaten. CHP, HDP, İyi Parti grup başkan vekilleri ile görüşme yaptık. Yalnızca 7. yargı paketi değil oradaki artıları, eksileri mesela maddi sorunları, çözümleri konuştuk. Bu arada diğer parti grup başkan vekillerinden de randevu istedik. Avukatlık hizmetlerinde KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi, 29 yaş altındaki avukatlara prim ödemelerinde taksit ve indirim hususu, adli yardım ücretlerine adli hizmet olduğu için KDV muafiyeti getirilmesi, bu mümkün değilse yüzde 1’e çekilmesi gibi düzenlemeler içeren taleplerde bulunduk. 2023 seçimlerinde vatandaşın oyunun sandıklara girdiği gibi çıkması konusunda da Barolar olarak sorumluluğumuz olduğunu, bu nedenle sandık güvenliği noktasında da baroda bir komisyon kuracağımızı, o komisyona avukat temsilciler talep edeceğimizi söyledik.

Bir diğer konu, kaynakların verimli kullanımı. Tarih, bizi başa döndürüp duruyor. Bazı yazarlar, bu konuları kaleme almış. Barolarla meslektaşların aidiyet bağlarının giderek olduğu bir dönemdeyiz. Hepimiz, tüm barolar, çok ciddi bir şekilde ekonomik sorun içindeyiz. Yani bugün Baro Başkanı olarak inanılmaz kararlar almak zorundayız. Baro’nun 100 yıllık bir geçmişi var, bizler de buradan çekip gideceğiz belki birkaç fotoğraf bırakacağız. Baronun kurumsal yapısını, geleceğini önemsemek gerekiyor. Kendi bürolarımızı nasıl yönetiyorsak aynı bilinçle burada davranmak zorundayız. Bu manada kaynakları verimli kullanmaya çalışıyoruz. Sadece işletmemizle beraber baromuzun yaklaşık 8 milyon 687 bin TL borcu var. Onun dışında personeli, maaşı, SGK’sı, masrafları aylık 3 milyon 665 bin 167.TL’dir ” şeklinde konuştu.

‘Tasarruf Etmeliyiz’

Köroğlu: “Önemsemek gereken iki konu var; biri mali politikası, diğeri personel disiplini. Burada 10 milyon borç aldık, 20 milyon da biz bırakalım şeklinde kimse hareket edemez. Biz de böyle popülüst davranamayız. Kararlılıkla bu işin üstesinden gelip mali bir disiplinle bu mesleği yapmak isteyen gençlere bir baro bırakmak zorundayız. Üstatlarımız, burada benzer zorluklardan geçerek, mücadele ederek buraya gelmişler. Bizler de bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bundan emin olmak istiyoruz. Web sitemizde gider sayılarını güncel olarak paylaşıyoruz, oradan görebilirsiniz. Tasarruf etmemiz, borçları ödememiz lazım” açıklamalarında bulundu.

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