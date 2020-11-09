Hukuk öğrencileri Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına makale yarışması düzenliyor

İSTANBUL, (DHA)- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri makale yarışması düzenliyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırasını yaşatmak ve onun adıyla hukuk literatürüne katkı sunmak amacıyla ‘Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu’ başlığında makale yarışması düzenliyor. Üniversitenin Hukuk Kulübü tarafından ilk kez 2019’da düzenlenen makale yarışması, bu yıl ‘Yapay Zekanın Cezai Sorumluluğu’ başlığıyla gerçekleştiriliyor. Hukuk fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

Yarışmanın jürisi, İstanbul Anadolu Adalet Komisyon Başkanı Bekir Altun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Dr. Hüseyin Aydın ve Dr. Kerim Çakır’dan oluşuyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yarışmaya 20 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Adaylar makalelerini ilanda belirtilen adrese e-mail yoluyla gönderecek. Gönderilen makaleler arasından seçilenler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü dergisinde yayınlanacak.

Yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye de 7 bin 500 lira ödül verilecek. Yarışma ile ilgili detaylara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.