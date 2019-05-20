Liselere hukuk dersi konacakmış.



İçtenlikle destekliyorum bu kararı.



Aynı dersten bir de adalet saraylarına konsa keşke!



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Sınıf geçmek zorlaşacakmış.



Zaten zor değil mi?



Son yıllarda alt sınıftan orta sınıfa geçen var mı?



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Televizyonlar “sıcak gelişme”, “son dakika”, “flaş flaş” anonslarıyla verdi, gazeteler neredeyse ikinci baskı yapacaktı.



Hayır, hayır!



Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs, Satürn ve Neptün’den birine ayak filan ayak basılmadı.



Cumhurbaşkanı’nın Samsun’da parti liderleriyle fotoğraf çektirmesinin ve onlarla tek tek tokalaşmasının haberi bu sadece.



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Okuyunca çok güldüm.



Genç kız sevgilisine attığı tweette aynen şöyle yazmış:



“Senden ayrılıyorum.



Gerekçeli kararımı sonra açıklayacağım.”



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Başakşehir, 8 puan önde götürdüğü ligi son haftalarda kaybettiği maçlarla ikinci bitirdi.



Teknik direktörleri gazetelere acaba şöyle bir ilan verir mi:



“Avcı olan soyadımı gördüğüm lüzum üzerine Av olarak değiştiriyorum.”



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Fenerbahçe, yardım kampanyasında topladığı parayla borcunun ancak küçük bir kısmını ödeyebilecekmiş.



Ne dersiniz?



Fitre ve zekatımızı da verelim mi?



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İsviçre’de devlet adamları evlerinden işlerine trenle gidip geliyormuş.



Ne olacak, az gelişmiş ülke işte!



İnşallah bir gün onlar da 30-40 araçlık konvoylarla gidip gelirler!