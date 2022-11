Hücrelerine Yaşlanmasına ve Bozulmasına Dikkat Edilmeli!

- Reklam -

Dr. Mesut Ayyıldız konu hakkında bilgiler verdi. Vücudun temel yapı taşı olan hücrelere enerji üreten mitokondrilerin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Vücutta meydana gelen serbest oksijen radikallerinin yok olmasını sağlar ve vücudumuzun kendisi üretir. Bununla birlikte hücrelerin yaşlanmasına ve bozulmasına, bazı hastalıkların ortaya çıkmasına ve bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesine engel olur.

Bakteriler, virüsler ve vücudumuzda toplanan ağır metallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Fakat son yıllarda GDO içeren besinlerin çok yükselmesi, besinlerin içerisinde bulunan katkı ve koruyucu maddeler, tarım ilaçları, pestisitler, deterjanlar, aseton ve makyaj malzemelerinde bulunan son derece zararlı maddeler nedeniyle vücudumuzda üretilen glutatyon eksik kalmaktadır. Yine parasetamol artışı, Röntgen tomografi gibi x ışınlarına maruziyet, kronik stres, aşırı kaygı ve endişe, depresyon ve benzeri gibi sebepler vücudun glutatyon üretimini son derece aşağıya indirerek bağışıklık sistemimizi olumsuz şekilde etkilemektedir. Sigara ve yoğun alkol kullanımı ve hava kirliliği de bu duruma katkıda bulunmaktadır.

Damar içi yoldan verilen glutatyon ve vitaminler kaygıyı, migrene bağlı baş ağrılarını, kas spazmlarını ve fibromiyalji yakınmalarını çok ciddi oranda son derece hafifletir. Astım, alerji, kronik yorgunluk, uykusuzluk ve soğuk algınlığı gibi birçok problemde etkindir. Cildimizin tekrar yenilenmesine ve parlak görünmesine büyük katkı sağlar. Özellikle otoimmun hastalıklarla vücudun savaşmasına destek olur. Bununla birlikte yoğun sigara kullananlar, bağışıklık sistemi düşük olup sık sık hastalanan kişiler, yetersiz ve dengesiz beslenenlerde, yaş almış kişiler de veya gençliğini korumak isteyen kişilerde, glutatyon terapi uygulanır.

Disleksi bu belirtilerle anlaşılabilir

Benzer harfleri, yön ve zaman kavramlarını karıştırıyorsa dikkat!

Aynı zamanda “öğrenme güçlüğü” olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zekâ düzeyinde olmasına rağmen ya da dikkat eksikliği olmasa bile dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan özel bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş, disleksinin çocuklarda D ile B gibi, M ile N gibi benzer sesteş harfleri karıştırma, alfabeyi öğrenmede güçlük çekme ve okumayı öğrenememe gibi belirtiler verebileceğini kaydetti.

Dr. Luş, disleksi belirtileri arasında yön ve zaman kavramlarını karıştırmanın da yer aldığını söyledi.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada disleksiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Disleksi, özel bir bozukluktur

Dr. Melek Gözde Luş, aynı zamanda “öğrenme güçlüğü” olarak bilinen disleksinin, bir bireyin normal zekâ düzeyinde olmasına rağmen ya da dikkat eksikliği olmasa bile dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan özel bir bozukluk olduğunu söyledi.



Harfleri karıştırma önemli bir belirti



Kişinin disleksi olduğunu gösteren bazı işaretler bulunduğunu kaydeden Dr. Melek Gözde Luş, “Öğrenme güçlüğünün varlığı, çocuklarda D ile B gibi, M ile N gibi benzer sesteş harfleri karıştırma, harf atlama veya ekleme, alfabeyi öğrenmede güçlük çekme, okumayı öğrenememe ya da zorlanma, verilen talimatları takip etmede zorlanma, yön ve zaman kavramlarını karıştırma gibi belirtilerle fark edilebilir. Yapılacak psikolojik testler çocuğun öğretmenlerinin uygun bir öğretim programı geliştirmesine yardımcı olacaktır.” diye konuştu.



Okumada sorun yaşayabiliyorlar



Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksinin, aynı zamanda dikkat ve hafızayı da etkileyebildiğini belirten Dr. Melek Gözde Luş, “Disleksi, beynin dili işleyen bölgelerini etkiler. Disleksi olan bireyler normal zekaya sahiptir ve genellikle görüşleri ile ilgili bir sorun yaşamazlar. Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, heceleri atlama, heceleri karıştırma, harfleri karıştırma, duraksayarak okumaya da okuma ve yazma için uzun sürelere ihtiyaç duyma gibi okuma güçlüğü çekerler.” dedi.



Okuma faaliyetlerinden kaçınabilir



Dr. Melek Gözde Luş, disleksi bozukluğunda okuma içeren faaliyetlerden kaçınma, isimleri veya kelimeleri telaffuz edememe veya hatırlama zorlukları, yabancı dili öğrenmede zorluk, hikâyeyi özetlemede zorlanma, matematik problemlerini çözmede zorluk bulunabileceğini sözlerine ekledi.



Bireyin özel ihtiyaçları belirlenmelidir



Disleksinin yaşam boyu süren bir sorun olduğunu vurgulayan Dr. Melek Gözde Luş, şunları söyledi: “Bununla birlikte öncelikle yapılması gereken erken tespit ve değerlendirme ile başarıyı artırmak için bireyin kendisine özel ihtiyaçlarını belirlemektir. Disleksi belirli eğitim yaklaşımları ve teknikleri kullanılarak tedavi edilir ve müdahale ne kadar erken başlarsa o kadar etkili olur. Mümkün olduğu kadar bir okuma uzmanıyla gerçekleştirilen özel ders oturumları disleksi olan bireyler için yararlı olabilir.



Farklı teknikler kullanılabilir



Eğer okuma engeli daha ciddiyse, özel dersin daha sık gerçekleşmesi gerekebilir veya ilerleme daha yavaş gerçekleşebilir. Öğretmenler çocuğun okuma becerilerini geliştirmek için işitme, görme ve dokunma tekniklerini kullanabilirler. Bir çocuğa öğrenmek için farklı duyular kullanmalarına yardımcı olmak, örneğin bir dersi kayıttan dinlemek ve derste kullanılan harflerin şekli ile konuşulan kelimeleri parmakla çizmek, bilgilerin beyine işlenmesine dolaylı olarak yardımcı olabilir.”

Kış aylarına özel beslenme önerileri



Kış aylarında özellikle soğuk algınlığı ve gripten korunmak için vücudu kışa hazırlamalıyız. Bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı direncinin attırılmasında beslenmenin oldukça önemli olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle sonbahardan kış aylarına geçiş döneminde meyve ve sebze tüketimini artırarak bağışıklık sistemini güçlü tutmalıyız. Havaların soğuması ile birlikte evde geçirilen vakit genellikle artar, bu durum televizyon ve bilgisayar karşısında yeme isteğini arttırabilir. Evde geçirilen sürede çok yağlı ve şekerli besinlerden olabildiğince uzak durulmalı. Taze sebze ve meyveler günlük beslenmede yer almalı” açıklamasında bulundu.

Kış aylarında C vitamininden zengin besinleri tüketerek salgınlardan korunulabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle karnabahar, lahana, brokoli gibi sülfür içeriği yüksek sebzeleri masamızdan eksik etmemeliyiz. Bu sebzeleri dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Tavuk veya etle pişirerek, salata yaparak, haşlayarak veya zeytinyağlı sos ile tüketebilirsiniz. Yine yeşil yapraklı sebzeler de E vitamini açısından zengin kaynaklardır ve bol bol tüketilmesi gereken besinler arasında yer alır. Meyvelerden mandalina, kivi, portakal, nar gibi C vitamini açısından zengin besinler tüketmek bağışıklık sistemini korumak adına önemli” şeklinde konuştu.

Probiyotik desteği önemli

Kış aylarında probiyotik desteği de bir o kadar önemlidir. Probiyotikler, her ne kadar küçük olsa da özellikle bağışıklık sistemindeki etkilerinin büyük olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “İçerisinde probiyotik bulunduran en güzel besinler; kefir ve yoğurttur. Bu besinleri her gün tüketmeye özen göstermek bağışıklık sistemi için oldukça yararlı. Günde 1 su bardağı kefirin ise mutlaka tüketilmesi öneriliyor. Bir bardakta günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 10’ununu, kalsiyum ihtiyacının %30’unu ve C vitamini ihtiyacının ise yüzde 4’ünü almak mümkündür. Kefirde bulunan B1, B12 ve K vitaminleri vücudumuza her açıdan katkıda bulunur. Kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olduğu için kemik sağlığını korur ve kemik kaybını önlemeye yardımcı olur. Yoğurtta ise bağırsak ve bağırsak yollarını hastalıklara neden olan mikroplardan uzak tutan sağlıklı bakteriler bulunuyor” dedi.

Omega-3 bağışıklığı olumlu etkiliyor

Sonbahardan kış mevsimine geçerken omega-3 gibi sağlıklı yağların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Balığın haftada 2 kez tüketilmesine özen gösterilmeli. Özellikle hamsi ve somon gibi balıkların D vitamini içeriği de olduğu için balık tüketerek D vitamini de alabiliriz. Balığın yanı sıra diğer omega-3’den zengin olan avokado, ceviz ve keten tohumu da bağışıklığı güçlendirmekte etkin rol oynuyor” vurgusunda bulundu.

Doktor tavsiyesi olmadan vitamin alınmamalı

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle su tüketimimizde ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Özellikle kış mevsiminde su içmeyi unutuyoruz bu durum vücutta su kaybına neden olabilir. Bu yüzden günlük 2-2,5 litre su tüketilmesi oldukça önemli. Su içmekte zorluk çekenler sularını; limon, tarçın, gül yaprakları veya yeşillikler ile renklendirip su içmeyi keyifli hale getirebilir. Unutmamak için de su hatırlatıcı uygulamalardan faydalanabilirler” dedi. Bu mevsim döneminde yapılan diğer hatalardan birinin de hastalıklardan korunma düşüncesiyle doktor tavsiyesi olmadan vitamin ve mineral tabletlerinin tüketilmesi olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Düzenli ve dengeli beslenildiği durumlarda, gerektiğinde beslenme uzmanlarının yardımıyla bireyin özel bir hastalık durumu yoksa, besinlerle günlük ihtiyacımıza yetecek kadar vitamin mineral alırız. Bu tabletlerin bilinçsiz kullanımı durumunda kansızlık, saç dökülmeleri ve bulantı gibi pek çok yan etki meydana gelebilir” açıklamasında bulundu.



Kış aylarında metabolizma yavaşladığı için kilo artışı olabilir

Metabolizma sistemi kış aylarında daha yavaş çalışmaya başlıyor. Bağırsak hareketleri özellikle bu mevsimde azaldığı için besinlerin daha yavaş sindirildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Metabolizmanın az çalışması neticesinde kilo artışı meydana gelebilir. Sabah uyandığınızda aç karnına bir bardak su içerek metabolizmanızı daha aktif hale getirebilirsiniz. Kış aylarında kahvaltı öğününü atlamamamız çok önemlidir. Kahvaltıda sindirim sistemimizi zorlamayacak, hafif ve etkili bir öğün yapılmalıdır. Hamur işleri, poğaça, kızartma, şekerli ve işlenmiş besinler yerine yumurta, peynir, tam buğday ekmeği, zeytin ve meyveden oluşan bir kahvaltı modelini tercih etmeliyiz. Böylece istediğimiz vitamin ve minerali vücudumuza almış oluruz. Haftanın iki günü tarhana, mercimek gibi bitkisel protein ve baklagil yönünden zengin çorbalara yer verebiliriz. Kış aylarında havaların soğuk olmasından dolayı hareketlilik durumumuz kısıtlanabiliyor. Bu aylarda evde oturmak yerine hareket halinde olarak ve spor yaparak bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Kış aylarının bir diğer vazgeçilmezleri ise yeşil çaylardır. Ihlamur, adaçayı, nane-limon, zencefil gibi birçok bitki çayını tüketebilirsiniz. Tatlandırıcı olarak bal ve tarçın kullanarak daha kolay tüketmenizi sağlayabilirsiniz” dedi.

