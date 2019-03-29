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29 Mart 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatları açıklandı
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin Fransa'da dünyaya duyurduğu yeni Huawei P30 serisi telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin Fransa'da dünyaya duyurduğu yeni Huawei P30 serisi telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.
Teknoloji Haberleri

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatları açıklandı

Editör Editör

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Çinli telefon üreticisi Huawei’nin Fransa’da dünyaya duyurduğu yeni Huawei P30 serisi telefonların Türkiye fiyatı belli oldu.

Huawei’den konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Huawei P30 Pro, Türkiye’de 6GB RAM-128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM-256GB depolama kapasitesi olmak üzere iki sürümle geliyor. Huawei P30 Pro, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatör kanallarının yanı sıra perakende ve online satış noktalarında 6 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışa çıkıyor.

Huawei P30 Pro’nun 8GB RAM ve 256GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ise perakende ve online satış noktalarında 7 bin 999 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile satışta olacak. Huawei P30; 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile 5 bin 699 lira tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı ile mağazalarda yerini alacak.

Tüketiciler ayrıca, P30 serisini İstanbul’da 6 Nisan’da saat 12.00’de açılacak İstinye Park Huawei deneyim mağazası ve şubatta açılan İzmir MaviBahçe Huawei deneyim mağazasında da deneyimleyerek satın alınabilecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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