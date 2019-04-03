Huawei P30 Pro için Spigen zırh gibi kılıf

Çinli telefon üretici Huawei’nin geçtiğimiz haftalarda duyurusunu yaptığı ve önümüzdeki günler Türkiye’de satışına başlanacak olan Huawei P30 serisi telefonlar, kameralarıyla dikkat çekiyor. Spigen ise henüz satışa sunulmayan Huawei P30 serisi için kılıflarını hazırladı bile.



50x dijital zum özelliği ve loş ortamlarda görüntüyü net alabilmesiyle dikkat çeken ve Türkiye’de ilerleyen günlerde raflardaki yerini alması beklenen Huawei P30 Pro, henüz satışa sunulmamış olsa da kılıfları çoktan ortaya çıktı bile. Huawei P30 serisi telefon aldığınızda içinden şeffaf bir kılıf çıkıyor; ancak bu kılıf ‘basitçe’ telefonunuzu koruyabiliyor. Telefonlar için aksesuar üreten önde gelen şirketlerden Spigen ise Huawei P30 serisi telefonlar için kılıf hazırladı.

Farklı tasarımlara sahip Huawei P30 kılıflarıyla dikkat çeken şirket, ağırlıklı olarak siyah rengi tercih edenleri hedefliyor. Şeffaf kılıf da geliştiren şirket, şık bir tasarım sunmakla kalmayıp telefona ‘zırh’ kazandırmak isteyen kullanıcılar için bir çözüm sunuyor.

La Manon Classy Black, Spigen La Manon Calin, Spigen Neo Hybrid, Spigen Liquid Crystal ve Spigen Rugged Armor olarak çeşitlendirilen kılıfların en dikkat çekenlerinden biri şeffaf olan modeli. Özellikle siyah değil de renkli bir kasaya sahip Huawei P30 Pro kullanıyorsanız şeffaf kılıfı tercih etmekte fayda var.





Kılıfın sağladığı bir diğer önemli özellik ise düşmelere karşı ekranı da koruyabilmesi. Örneğin telefon ekranı üzerine düştü; bu durumda ekrana zarar gelmemesi için kılıfın ekrana doğru bükülen kavisli kısmı önce darbeyi aldığından ekrana gelecek ilk darbeden telefon korunmuş oluyor; böylece kullanıcıların en büyük derdi olan ‘ekranı kırılan telefon’ sorunu kısmen çözülüyor.

Spigen’in şeffaf kılıflarından birini tercih ettiğinizde ise kutusunun içinden bir temizleme bezi çıkıyor; böylece kılıfı takmadan önce telefonun arka yüzünü temizleyebilirsiniz. Şeffaf bir kılıf olduğundan kiri net bir şekilde göstereceğinden bu işlemi kılıfı takmadan önce yapmanızda fayda var.

Spigen’in Huawei P30 Pro kılıflarının fiyatları 79.90 TL’den başlıyor.