Kanada Adalet Bakanlığı, Huawei’nin Vancouver’daki küresel finans müdürü Meng Wanzhou’nun gözaltına alındığını duyurdu.

Kanada Adalet Departmanı’nın açıklamasında, Wanzhou’nun ABD’ye iadeyle karşı karşıya olduğunu da söyledi.



Huawei Technologies’in Finans Müdürü olan Meng Wanzhou’nun gözaltına alınma nedenleri olarak Pekin’deki yetkililere rüşvet vermesi ve gözaltına alındığı gün gerçekleşen Trump ve Jinping arasındaki 90 günlük bir ateşkes ile ilgili duyulan şüphe olduğu açıklandı.



Çin’in Kanada büyükelçiliği, Meng’in derhal serbest bırakılmasını talep ederek duruşmaya kararlı bir şekilde karşı olduğunu söyledi.

Gözaltı haberi, küresel piyasaları olumsuz etkiledi, Asya borsaları güne kayıplarla başladı.