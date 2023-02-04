“HPV aşısı rahim ağzı kanserinden koruyor”

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İSTANBUL, (DHA) – HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişkinin hafife alınacak bir ilişki olmadığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Funda Öztürk, “Rahim ağzı kanseri cinsel yolla bulaşan ve kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türüdür. Diğer adı serviks kanseri olan bu hastalık her yaşta görülebilir ancak en sık 35-60 yaş arasında karşımıza çıkar. Eskiye oranla sıklığı azalsa da hala daha yılda 500 bin kadın rahim ağzı kanseri hastalığına yakalanıyor. En önemli nedeni HPV virüsüdür. Rahim ağzı kanseri iyice ilerlemeden kişide bir şikayete yol açmayabilir, HPV aşısı en etkili önlemdir” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Funda Öztürk, rahim ağzı kanserinin belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve korunma yollarını anlattı. Op. Dr. Öztürk, “Rahim ağzı kanserinin oluşmasında yüzde 99 HPV virüsü, çok eşlilik, 20 yaşından önce ilişkiye girmek, çok doğum yapmak, sigara kullanımı, A ve C vitamini eksikliği, bağışıklık sisteminin zayıf olması, düşük sosyokültürel ve ekonomik durum etkilidir” diye konuştu.

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RAHİM AĞZI KANSERİNİN OLUŞMASINDA YÜZDE 99 HPV VİRÜSÜ ETKİLİ

HPV ya da uzun adıyla human papillomanın sinirlere yerleşen bir siğil virüsü olduğunu aktaran Op. Dr. Öztürk, “Bu virüslerin farklı tipleri vardır. Doğada yaklaşık 200’ün üzerinde çeşidi bulunur. Elde, yüzde ya da vücudun başka yerinde bulunan HPV virüsünün tipi farklıyken genital bölgede oluşan virüslerin tipi başkadır. Kadınlar açısından bakarsak, HPV tiplerinden bir kısmı mukozalara yerleşerek rahim ağzında olumsuz değişikliklere neden olur. Erkeklerde HPV virüsü eğer siğil şeklinde vuku bulmuşsa bulaşıcı özellik taşımış olur ve yakılarak tedavi edilmelidir. Eğer siğil şekline bürünmemişse bulaştırmaz. Ancak kadınlardaki HPV virüsü rahim ağzı kanserine neden olabileceği için daha ciddiyetle ele alınmalıdır. Çeşitli kanserlerin çeşitli faktörlerle ilişkisi bulunur. Örneğin akciğer kanseriyle sigara arasındaki ilişki yaklaşık yüzde 80’dir. HPV virüsü ile rahim ağzı kanseri arasındaki ilişki ise yüzde 99’dur. HPV virüsü cinsel temasla bulaşır. HPV taşıyıcısı olan bir erkekle ya da kadınla cinsel ilişkiye girildiğinde virüs taşımayan kişiye de bulaşmış olur. Genellikle temasın yüzde 99 cinsel yolla olduğunu söylesek de yüzde 1 cinsel temas dışında da bulaş söz konusu olabilir. Havlu, bornoz, iç çamaşırı gibi malzemelerinin ortak kullanımı veya ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanmaması sonrası da bulaş gerçekleşebilir” ifadelerini kullandı.

RAHİM AĞZI KANSERİNDEN KORUNMA ÖNERİLERİ

Op. Dr. Funda Öztürk, “HPV virüsünün erkeklerdeki belirtileri gözle görünür şekilde siğillerin olmasıdır. Bu siğil peniste, yumurtalıklarda veya kasık bölgesinde görülebilir. Kadınlarda HPV virüsünün belirtileri virüsün yerleştiği bölgelere göre farklılık gösterebilir. Cilt kısmında yerleştiyse kabarıklık ve karnabahara benzer bir görüntü oluşabilir. Rahim ağzındakilerde de birtakım kızarmalar ve değişiklikler gözlemlenebilir. Erkeklerde ve kadınlarda HPV virüsünden korunmak için alınacak önlemler tek eşli ve güvenli cinsel yaşam, prezervatif kullanımı, düzenli genital muayene ve HPV aşısıdır. Özellikle kadınlarda henüz ilişkiye girilmeyen dönemlerde yapılması gereken HPV aşısı en etkili önlemdir. Aşı için en kıymetli dönem ergenliğe geçmeden önceki dönem yani 9-12 yaş aralığıdır. Bu dönemde yapılan aşının koruyuculuğu yüzde 99-100’dür. Ancak son yıllarda aşının uygulanma yaşı ile ilgili yaş sınırlaması kalkmış ve her yaş grubu kadın için aşılama önerilmeye başlanmıştır. Kadınlarda yapılması gereken HPV virüsü varlığının araştırılması için çok basit bir işlem olan PAP-SMEAR ve HPV testidir. Düzenli jinekolojik muayene ,PAP-SMEAR ve HPV testi ile erken teşhis ve rahim ağzı kanserinin tedavisi mümkün olabilmektedir” dedi.