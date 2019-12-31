Bizde gidene güle güle, gelene de hoş geldin derler. Kültürümüz, geleneklerimiz aslında yaşama bakışımız hep yaşanılan gün ve gelecek üzerindedir. Geçmiş hep geçmişte kalandır bizim için.



Hayat pek de böyle olmaz. Geçmişte yaşadığımız her ne ise gelecekte üç aşağı beş yukarı buna benzer, yaşanarak geçer gider.Bu durum stratejik yaklaşım modeli veya ortak aklın geliştirilmesi olarak da ifade edilmektedir. Geçmişte yaşananlar dikkatlice incelenir ve gelecekte nelerin olabileceği hakkında akıl yürütülür. Bu işletmelerde geleceğin planlaması ve öngörülmesi olarak da yapılmaktadır.



Ya vatandaş ne yapıyor. Günlük yaşarken neleri dikkate alıyor ya da almıyor. Koca geçen 365 günde neler yaşadı. Geçip gitmekte olan yıl neler getirdi, neler götürdü. Bunalar vatandaşta stratejik bir düşünme şeklinde planlandı mı? Yaşadığı hayattan sonuçlar çıkardı mı? Orasını birlikte yaşayarak göreceğiz.

Bir de yaşadığımız ortam var. Üzerinde ev yaptığımız, kazanç elde ettiğimiz vatan diye bellediğimiz ülkemiz var. Ya onu yönetenler neler yaptı.

Dünyada ve ülkemizde uzun zamandır bir ekonomik daralma sürmekte. Arz ve talep, bir türlü uygulanan ekonomik sistemin istediği gibi gitmemektedir. Bu sadece istekten arzudan kaynaklanan bir niyet olarak kalsa, ona bir çözüm bulunur.

Bu yaşanan ekonomik dengesizlik tercih edilen ve içerisinde yaşanan ekonomik sistemden kaynaklanmaktadır. Tercih edilen ekonomik sistemin, üretimden çok finans sermayesinin egemenliği altına girmesi, kolay para kazanma yolunu tercih etmesinden kaynaklanmaktadır.

Tercih edilen ekonomik sistem aynı zamanda yıkıcı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Uygulanan ekonomik politikaların başlıcası parasal politikalardır. Gelişmiş ülkeler ellerindeki araçları kullanarak kendi sömürü sisteminin sürdürülmesi için parasal genişleme politikaları uygulayarak sömürü sistemlerini sürdürmek istemektedirler. Paranın maliyetini düşürüp gelişmekte ve geri ülkelere üretim için değil de faiz için giderek o ülkelerin zaten kurumsallaşmamış sistemlerini de yıkıcı bir şekilde yok etmektedirler.

Sermaye üretime yönelik alanlar yaratmayınca, arz ve talep dengesi kurulmayınca işletmelerde hayatlarını sürdüremez hale gelmektedirler.

Ekonomik ortam üretim yapma kabileyi var iken, tüketim kabiliyeti olmayan bir ortam yaratmaktadır. Üretim olmayınca fabrikalar işlerini durdurmakta, kapılarına kilit vurmaktadırlar. İşçi çıkarmaktadırlar. Toplumda yeni bir sorun alanı olarak, işsizlik büyüyüp durmaktadır.

Üretim yapılsa bile tüketim gücü kalmadığı için alacak yeterli talep de ortaya çıkmamaktadır. Hükümet ve işverenler tarafından birlikte kararlaştırılıp ilan edilen asgari ücret, açlık sınırının da altında. Anlayacağınız iki tarafı da ele almayacağınız bir değnek.

Bu ekonomik sorunlarda kolay kolay gitmeyecekmiş gibi gözüküyor. Uygulanan ekonomik politikaların yapısal sorunları var ve bir taraf yapılırken diğer taraf yıkılıyor.

Peki, vatandaşa bu ne getiriyor.

Kısaca bunu söyleyelim.

Daha fazla zam,

Daha az ücret,

Daha fazla işsizlik,

Daha az üretim,

Daha fazla vergi,

Daha pahalı eğitim,

Daha az geleceğimiz gençlerimizin cahil kalması,

Daha pahalı sağlık,

Daha az sağlıktan yararlanama, binlerce vatandaşın sağlık güvencesinden yararlanamaması,

Daha az temel gereksinmelerden yaralanmak demektir,

Daha az Et ve et ürünleri, Süt ve süt ürünleri, Sebze ve meyvelerden Protein, yağ ve karbonhidratlar gibi temel besin kaynaklarından yararlanama.

Yaşadığımız yıl daha fazla işsizlik, daha fazla zam, daha fazla vergi ve daha fazla yoksulluk getirdi

De hadi git 2019, daha fazla yorma.