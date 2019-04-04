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4 Nisan 2019
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Son görevinde Malezya pazarından sorumlu olan Kevin Kong kariyerinin ardından HONOR Türkiye’nin başına geçti.
Son görevinde Malezya pazarından sorumlu olan Kevin Kong kariyerinin ardından HONOR Türkiye’nin başına geçti.
Teknoloji Haberleri

Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong oldu

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Honor, Huawei Grubundan bir ismi kadrosuna kattı. Son görevinde Malezya pazarından sorumlu olan Kevin Kong kariyerinin ardından HONOR Türkiye’nin başına geçti.

Honor, Şubat 2019 itibariyle Türkiye Başkanı olarak Kevin Kong’u atadı. Honor’un iş yönetimi ve büyüme operasyonuna liderlik yapacak olan Kong, daha önce Malezya pazarında yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

Honor Türkiye’deki görevinden önce HUAWEI Grubunda uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalışan Kevin Kong, 2014-2018 yılları arasında Malezya’da iş geliştirme ve müşteri grubu operasyonlarından sorumlu oldu aynı zamanda şirketin operasyon ve yönetim hedeflerini üstlenerek ülkede başarılı çalışmalara imza attı.

Kong, 2010-2014 yılları arasında Avusturalya’da HUAWEI Kıdemli Marka Yöneticisi olarak görev aldı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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