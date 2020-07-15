Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hong Kong’a Ulusal Güvenlik Yasası’nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarını onayladı ve Hong Kong’a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesini de imzaladı.

Trump, Hong Kong’daki durumu yakından izlediklerini belirterek, “Hong Kong halkınının özgürlükleri elinden alındı ve artık serbest piyasada rekabet edemiyor. Birçok insanın Hong Kong’u terk edeceğinden şüphe ediyorum.” ifadesini de kullandı.

Hon Kong Çin’in yarı sömürge haline geldiği Afyon savaşlarını İngilizlerin kazanması üzerine mzalanan Nanking Antlaşması ile İngilizlerinellerine geçirdikleri Çin limanlarından birisidir.

Nanking Antlaşması, 29 Ağustos 1842 tarihinde İngiltere ile Çin arasında I. Afyon Savaşı’nı bitiren anlaşmadır.

Çin’de afyon çok uzun zamandır ilaç olarak kullanılmaktaydı. 1600’lerde tütün içiminin Asya da yayılması ve tütün ile afyonun karıştırılarak kullanılması, bundan da keyif alınması halk arasında afyon kullanımını yaygınlaştırdı. İngilizler Doğu Hindistan’da ürettikleri afyonu Çin’e satıyordu. Zamanın imparatorları ülke halkının gittikçe afyon bağımlısı olmasından rahatsızlık duymaya başlamışlardı. 1729 yılınd Çin’e Afyon girişi yasaklandı. Bu yasağa rağmen 1838 yılına kadar gittikçe artan Afyon kullanımı Kanton’da el konan ve Hindistan gelirinin altıda biri gibi büyük bir meblağa karşılık gelen afyonun denize dökülmesi sonucunda İngiltere ile Çin arasında Afyon Savaşları başladı.

Birinci Afyon Savaşı sonunda İngiltere kısa bir sürede galip gelmiştir ve Çin ile Nanking Anlaşması’nı imzalamıştır.

Bu anlaşmaya göre:

Çin, Hong Kong Adası ve bu adanın civarındaki adaları Birleşik Krallık’a vermiştir.

Çin savaş tazminatı olarak İngiltere’ye 650 ton gümüş verecektir.

Çin illegal olarak el koyduğu ya da imha ettiği afyonlar için İngiltere’ye 6 milyon dolar tazminat ödeyecektir.

Çin’de bulunan Britanya vatandaşları diplomatik dokunulmazlığa sahip olacaktır.

Çin ve Birleşik Krallık karşılıklı aynı ticari kurallara uyacaklardır.

Çinli vatandaşlar diğer ülkelere göçmen olarak gidebileceklerdi. (Amerika kıtasına ilk göçmenler bu antlaşmadan sonra gittiler. Anlaşma öncesinde Çin vatandaşları ülke dışarısına göçmen olarak çıkamıyorlardı.)

Çin ayrıca Canton (Guangzhou), Amoy (Xiamen), Foochow (Fuzhou), Ningpo (Ningbo) ve Şangay gümrüklerini düşük gümrük tarifeleriyle Birleşik Krallık’a açmıştır. Bu limanlar üzerinde Çin Hükümetinin herhangi bir denetleme yetkisi olmayacak, Avrupalılar her türlü mal ve paranın geçişini sağlayabilecektir.

Çin İmparatorluğu, ülkesinde kara ve deniz üsleri kurulmasına izin verecektir.

Bu anlaşma ile Çin İmparatorluğu, kağıt üzerinde bağımsızlığını korurken, yarı sömürge yönetimine dönüşmüştür. Bu dönem Çinliler tarafından “Onursuzluk Yüzyılı” olarak adlandırılmıştır.

Nanking Anlaşması sonucunda, İngiltere, Pasifik Okyanusu’nda Çin ve batı kentleri arasındaki para ve mal transferini kolaylaştırmış; yerli halk üzerinde açık açık askeri güç kullanmaya gerek kalmaksızın Hong Kong’u yönetmeyi başarmıştır.

İkinci Afyon Savaşı‘ndan sonra ise Hong Kong’da kurulan İngiliz kolonisi, Kowloon Yarımadası‘na genişledi sonrasında İngiltere’nin bu yeni Bölgeler üzerinde 99 yıllık bir kiralama hakkı elde etmesiyle İngiliz kolonisi daha da genişletilmiştir.

Bu toprakların tümü İngiltere tarafından 1997’de Çin’e geri verildi. Egemenliğin devri sonrasında özel idari bölge statüsü verilmiş olan Hong Kong, “tek ülke, iki sistem” prensibi altında Çin’den ayrı bir yönetim ve ekonomik sisteme sahip oldu.

Diğer yandan 1949’da başlayan Çin Devrimi ile birlikte Çin’de oluşan komünist yönetimden kaçan bir milyondan fazla insan Hong Kong’a göç etmişti. Hong Kong’a sığınanların önemli bölümünün mal varlıklarını ülke dışına çıkarmak isteyen üst sınıf Çinliler olduğunu da unutmamak lazım.

Çin Hong Kong şimdi üzerindeki vesayatini yeni çıkarmış olduğu yasa ile arttırmak istiyor, başta Amerika olmak üzere tüm batı sisteminin buna tepki vereceği aşikardır. Çin’e yatırım yapan uluslararası sermayenin çok büyük bir bölümünün Hong Kong gibi imtiyazlı bölgelerden olduğunu da dikkate almak lazım.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası, 3,87 trilyon ABD doları değerindeki piyasa değeri ile Dünya’nın en büyük yedinci menkul kıymetler borsasıdır. Dünya Ticaret Örgütü’ne göre, Hong Kong, 2018’de dünyanın 8. en büyük ticari mal ihracatçısı ve 15. en büyük ticari hizmet ihracatçısı olmuştur. Dünya Yatırım Raporu’na göre, Hong Kong’a yapılan küresel doğrudan yabancı yatırım girişleri 2018’de 115.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Çin’e yapılan yabancı yatırımların büyük bir çoğunluğu 10 Asya ülkesi ve bölgesinden geliyor. Bunlar arasında Hong Kong, Tayvan, Japonya, Tayland ve Singapur öne çıkıyor.

Hong Kong, Çin ile Amerika arasındaki ticaret ve güç savaşlarının önemli bir unsurudur. Bu konuda yazdığım her yazıda iki taraftan biri bariz bir üstünlük kurmadan ticaret savaşlarının bitmeyeceğini belirtmiştim. Bu uzun vadeye yayılmış küresel zenginlik ve güç dağılımı derinden etkileyecek bir savaştır.

Çin’in yüksek nüfusu ve düşük ücretleri ile rekabette elini güçlendiren işgücü kartı robotik teknolojilerin devreye girmesi ile boşa çıkmaktadır. Bundan sonra küresel rekabet yüksek teknoloji ve tasarım ile belirlenecektir.

Türkiye olarak biz bu savaştan kazançlı çıkıp Hong Kong ve benzeri bölgelerde üslenmiş olan üretim gücü ve sermayeyi kendi topraklarımıza çekebilirmiyiz sorusuna yanıt aramamız gerekmektedir.

Çin’in antidemokratik yönetim yapısına karşı demokratik ve özgürlükçü bir yönetim yapısı inşa edebilirsek neden olmasın? En azından bir kısmını çekebiliriz diye düşünüyorum.