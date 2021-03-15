Hollanda’da gurbetçilerin kurduğu DENK Partisi vekili Kuzu’dan sandığa gidin çağrısı

İskender GÜNGÖR/Almanya, (DHA) – Hollanda’da üç gün sürecek parlamento seçimleri bugün başladı. Ülkede Türk gurbetçiler tarafından kurulan DENK Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, seçime ilişkin açıklamasında, “İslam karşıtlığı ve ayrımcılığa karşı parlamentoda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Hollanda’da bugün başlayan genel seçimlerde, 13 milyon seçmen, kurulacak 10 bin sandıkta Meclis’in 150 yeni üyesini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Ülkede yerel saat ile 7.30’da açılan seçim merkezleri, koronavirüs bulaşma riskine karşı çarşamba gününe kadar açık kalacak. 2017 Hollanda Genel Seçimlerinde parlamentoya giren Türk guretçilerin kurduğu DENK Partisi milletvekili Tunahan Kuzu seçim çalışmalarını ve sonuçlarına ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.Kuzu, parti olarak bu yılki genel seçimlerde hedefi büyülttüklerini ifade ederek, Türkleri sandığa çağırdı.

‘AYRIMCILIK IRKÇILIK VE İSLAM KARŞITLIĞIYLA MÜCADELEYE DEVAM’

DENK Partisi milletvekili Tunahan Kuzu, özellikle ülkede artan İslamafobiye karşı mücadeleye daha fazla katkıda bulunmak istediklerini ifade ederek, ” Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi özellikle ayrımcılık ırkçılık İslami fobiye karşı mücadelemizde ve özellikle sosyal ekonomik şartların gün geçtikçe kötüye gittiği bir dönemde, dar ve orta gelirli insanların üzerindeki yükü hafifletmek için elimizden gelen çabayı göstermek için tekrar seçimlere katılıyoruz. Yakaladığımız başarının devamını getirmek için çalışıyoruz. İnsanlara ulaşmak için hem sosyal medya hesaplarından hem seçim aracımızla Hollanda’nın her tarafını geziyoruz. Hollanda’nın doğusundan batısına her tarafa ulaşıp insanlarımızı sandığa yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘KOVİD-19 NEDENİYLE SEÇİM ÜÇ GÜNE YAYDI’

Kuzu seçimlerin üç güne yayılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek “Yığılma olmaması için 15 ve 16 Mart’ta vatandaşlarımız gidip oylarını kullanabilecekler. 70 yaş üstü vatandaşlar önceden mektupla oylarını kullanabiliyorlar. İlk kez bu seçimlerde vekalet yoluyla oy kullanma ikiden üçe çıkarıldı. Eğer 15-16-17 mart tarihlerinde oy kullanmaya gidemiyorsanız güvendiğiniz bir kişiyi vekil tayin ederek oy kullandırabiliyorsunuz ve bu vekil sayısı bu yıl üç kişiye çıkartıldı” dedi. Tunahan Kuzu’nun yer aldığı DENK partisi, 2017 seçimlerinde parlamentoda üç sandalye kazanmıştı.

ANKETLER KOALİSYON DİYOR

Öte yandan, Hollanda’da yapılan genel seçime 37 parti katılırken, geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) öne çıksa da hiçbir partinin tek başına iktidar şansı bulunmadığı belirtiliyor. Ülkede yapılan son ankete göre, her seçim öncesinde olduğu gibi siyasi partilerin Türkiye’yi, Türkleri, Müslümanları ve İslam’ı malzeme olarak kullandığı seçimlerde VVD’nin meclisteki 150 sandalyenin 39’una sahip olması bekleniyor.

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