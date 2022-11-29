Hollanda ve Senegal, son 16 turuna yükseldi

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Hollanda – Katar: 2-0

Ekvador – Senegal: 1-2

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda oynanan 3’üncü ve son maçların ardından Hollanda 7 puanla lider, Senegal ise 6 puanla 2’nci olarak son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi Katar ile Hollanda arasında Al Bayt Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gambiya Futbol Federasyonu’ndan Bakary Gassama düdük çaldı. Karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Hollanda’ya 3 puanı getiren golleri 26’ncı dakikada Cody Gakpo ve 49’uncu dakikada Frenkie De Jong kaydetti. Bu sonucun ardından Hollanda, 7 puanla grubu lider bitirdi. Hollanda’da Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 82’nci dakikada Cody Gakpo’nun yerine oyuna dahil oldu.

NEFES KESEN MAÇTA SENEGAL TURLADI

Günün aynı saatte başlayan diğer karşılaşmasında ise Ekvador ile Senegal, Uluslararası Khalifa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin düdük çaldı. Senegal, 44’üncü dakikada Ismaila Sarr’ın penaltıdan attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 67’nci dakikada Ekvador, Moises Caicedo’nun golüyle skoru 1-1’e getirdi. 70’inci dakikada Kalidou Koulibaly’nin golüyle Senegal, skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna adını yazdırdı. Ekvador’da Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, 90 dakika sahada kaldı. Senegal’de ise Alanyaspor formasını terleten Famara Diedhiou süre almadı.

(FOTOĞRAFLI)