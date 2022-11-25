Hollanda ile Ekvador yenişemedi

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Hollanda – Ekvador: 1-1

İSTANBUL, (DHA) – 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı.

Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal’ın yönettiği karşılaşmada Hollanda’nın golünü 6’ncı dakikada Cody Gakpo kaydederken, Ekvador’un golü 49’uncu dakikada Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia’dan geldi.

Hollanda’da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, 79’uncu dakikada Cody Gakpo’nun yerine oyuna dahil oldu. Ekvador’da ise müsabakaya ilk 11’de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, 90’ıncı dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Kevin Rodriguez’e bıraktı. Valencia, 49’uncu dakikada kaydettiği gol ile 2’nci maçında 3’üncü golünü atmış oldu.

Bu sonuçla iki takım da 4 puana yükseldi.

Hollanda’nın A Grubu üçüncü maçındaki rakibi Katar olacak. Ekvador ise Senegal ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 29 Kasım Salı günü oynanacak.

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(FOTOĞRAFLI)