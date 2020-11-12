Holdinglere asgari ücretliden daha az vergi geliyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilip, Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Kanun teklifi ile kurumlar vergisinin yüzde 20 olan oranı yüzde 15’e indirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alan ülke Türkiye! Holdingler asgari ücretliden az vergi ödeyecek.



KURUMLAR VERGİSİ ORAN SEYRİ

2007 yılında yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile kurumlar vergisi oranını yüzde 33’ten yüzde 20’ye indirilmişti. Buna göre; OECD ülkeleri arasında kurumlar vergisi oranı düşük ülkeler arasına girmişti.

Kanuni kurumlar vergisi oranı yüzde 20 olmakla birlikte bu oran bir geçici madde ile 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 olarak uygulandı.



2021’den itibaren başka bir düzenleme yapılmadığı takdirde kendiliğinden yüzde 20’ye inecekti. Bu kez bu oranın 2021 yılı için yüzde 15 olarak uygulanacağı TBMM gündeminde görüşülmekte olan Kanun teklifinde öngörülüyor.

Tasarının 33’ncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine; “Cumhurbaşkanı, bu oranı 5 puana kadar indirmeye ve tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” Cümlesi ekleniyor.



Bunula da kalınmıyor bir de payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında (BIST) ilk defa işlem görenlerden en az yüzde 20 hissesini halka arz eden Türkiye’nin en büyük şirketleri holdingleri 5 dönem boyunca kurumlar vergisini iki puan yanı yüzde 13 olarak ödeyecekler!

Ancak bu uygulamadan bankalar, finasal kiralama şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri yararlanamayacaklardır.

Ayrıca; 2009 yılında Kanuna eklenen 32/A maddesi ile indirimli kurumlar vergisi düzenlemesi ile kurumlar vergisi oranı yüzde 4’e kadar inebiliyor.

Nasıl mi? Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi ile yatırımın yapıldığı dönemde teşvik amacıyla yatırıma uygulanan indirimli kurumlar vergisi uygulaması ile. Konu çok teknik olduğu için bu kadarı ile yetinelim.



BAZI ÜLKELERDE KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI

OECD ülkeleri arasında en düşük kurumlar vergisi oranı uygulayan ülkeyiz. Gelişmiş batı ülkelerinde oran daha yüksek. Örneğin; Fransa’nın kurumlar vergisi oranı yüzde 32, Portekiz de 31.50, Avusturalya 30, Almanya 28.89, ABD, 26.80, İtalya 27.81 ve Avusturya 25.

İkinci grup ülkeler ise; Norveç 22, İsveç 21.40, İsviçre 21.15, Slovakya 21, ve Finlandiya 20 olarak görülmektedir. Türkiye hem bu gruba hem de en düşük grup dahil edilebilir. Çünkü indirimli kurumlar vergisi uygulaması nedeniyle en düşük oranlı guruba girebilir.

En düşük gruba gelince Litvanya 15, İrlanda 12.50 ve Macaristan ise yüzde 9 oranında kurumlar vergisi uygulamaktadır.

Oran düşüklüğünün nedenleri doğal olarak gelişmekte olan ülkelerin yatırım alma istemleri ile açıklanabilir ama, dar gelirlilerin de holdinglerden daha yüksek oranda vergi ödememeleri gerekir.



İŞÇİNİN, ESNAFIN, TÜCCARIN VERGİ ORANI HOLDİNGLERDEN DAHA YÜKSEK

Esnaf, tüccar, işçi, memur yüzde 40’a varan artan oranda vergi öderken kurumlara yüzde 15 vergi. Dahası teşviklilere de yüzde 4’e bile inebilen vergi oranı! Zaten Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunları ağzına kadar istisnalarla dolu.

Sanayinin, yatırımların ve istihdamın teşvikine elbette ki vergiler ve krediler yolu ile teşvik gereklidir. Ama işçinin, esnafın da canı çıkmasın!

Asgari ücret geliri olanlar için vergi dilimi yıl bitmeden artmakta ve dar gelirliler daha yüksek vergi ile karşı karşıya gelmektedirler. Eğer ücretli çalışanın ücret dışında bir geliri varsa ki genelde yoktur, o zaman yıl bitmeden Eylül ayından sonra, vergi dilimi bir üst tarifeye geçmektedir.



VERGİLER BÖYLE YA ASGARİ ÜCRET

Zaten dünyanın en düşük asgari ücret uygulanan ülkesiyiz!

Avrupa İstatistik Ofisi’nin 2020 yılı ilk yarısı verilerine göre, asgari ücretin en yüksek olduğu ülke 2 bin 142 Euro ile Lüksemburg. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda üçüncü sırada ise bin 636 Euro ile Hollanda bulunmaktadır.

Avrupa’da en düşük asgari ücret 213 Euro ile Arnavutluk’ta uygulanmakta. Yılın ilk yarısında Türkiye aylık 440 Euro ile sondan 6’ncı sırada yer alıyor. Son kur artışları ile de şimdilerde sadece 240 Euro’nun altına inmek üzere!