Hokey tutkusunun yaşandığı mahallede anne babalar, çocuklarıyla yarışıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’nin Güney ilçesine bağlı kırsal Eziler Mahallesi’nde yaşayan çocuları ile yetişkinlerin hokey tutkusu, yaptıkları karşılaşamlarda renkli görüntüler yaşanmasına neden oluyor.

Eziler Mahallesi’ndeki Mustafa Kaçmaz İlk ve Ortaokul öğrencileri, beden eğitimi öğretmeni Burak Duman’ın okula atanmasıyla birlikte hokeyle tanıştı. Öğrenciler, okulun bahçesinde ve halı sahada hokey oynamaya başladı. Öğrencilere aileleri de destek verince, hokey mahallede en sevilen spor haline geldi. Okuldaki öğrenciler ve aileleri bir araya gelerek, hokey müsabakaları düzenlemeye başladı. Mahallede yaşayan kadın ve erkekler, ev ya da tarla işleri tamamladıktan sonra yöresel kıyafetleriyle sahaya inip, antrenman yapıyor. Yetişkinlerin çocuklarla aynı sahada hokey oynaması ise renkli görüntülere sahne oluyor. Mahallede 16 öğrenciden oluşan hokey takımı ise geçen yıl salon hokeyinde Anadolu Yıldızlar Ligi’nde Türkiye 4’ncüsü olmayı başardı.

Beden eğitimi öğretmeni Burak Duman, “Antrenmanları beton zemin ya da halı sahada sürdürüyoruz. Salon olmadığı için zor oluyor. Salonumuz olsa daha büyük dereceler elde edebileceğimize inanıyorum. Veliler ilk önce hokey sporunu biraz yadırgadı. Bu sporun içine girince çok sevmeye başladılar. Bütün mahallede inanılmaz bir hokey sevgisi doğdu. Köy takımı da oluşturduk. Herkes bu sporu sahiplendi. 70 kişilik okuldan 16 hokey sporcumuz var. Bu sayıyı arttırarak milli takıma sporcu kazandırmak istiyoruz. Kar da bize engel değil. Çocuklar spor yapmak için çok istekli. Burada kar üzerinde çalışmak onların sporu ne kadar çok sevdiğini gösteriyor” dedi.

Mahallede yaşayan Şefika Bozdağ, kızıyla birlikte antrenmanlara katıldığını belirterek, “Çocuklarımıza destek olmak için biz de hokeye başladık. Daha önce hiç spor yapmamıştım. Hokey oynamayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geliyorum. Tüm mahalle kadın, erkek ve çocuklar buradayız. Birlikte antrenmanlar yapıyoruz. Çocuklarımızın daha başarılı olması için spor salonu istiyoruz” diye konuştu.

Mustafa Kaçmaz İlkokulu 2’nci sınıf öğrencisi Sabriye Atik, takımın en küçük sporcusu olduğunu ifade ederek, “Haftada 4 gün antrenmana geliyorum. Hokeyi çok seviyorum. Ailem de benimle buraya geliyor. İyi bir takımımız var. Ablalarımla hokey tutkunu olduk. Başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Mustafa Kaçmaz Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Ayşegül Su Güneş ise, “Evde hayvanlara baktıktan sonra antrenmanlara geliyorum. Salonumuz olmadığı için dışarıda çalışıyoruz. Biraz zor oluyor. Takım olarak başarılıyız. Türkiye dördüncülüğü elde ettik. Ailelerimize ve büyüklerimize karşı maçlar yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Hedefimiz Türkiye Şampiyonu olmak” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI