Hobi olarak başladığı mozaik sanatında, dünyaya açıldı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’da turistik bir gezide gördüğü mozaik sanatını hobi olarak yapmaya başlayan Menel Hüzmeli (41), kendini geliştirerek açtığı atölyesinde yaptığı tabloları Orta Doğu ve Avrupa’ya satıyor.

Katar, Paris, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerden talepler aldığını ve oralara mozaik eser gönderdiğini belirten Hüzmeli, bu sanatı dünyaya tanıtmak istediğini dile getirdi. Tarihi Eski Antakya Evleri’nin bulunduğu Affan Mahallesi’ndeki atölyesinde sıradan mozaik tablolarının yanı sıra üç boyutlu yöntemle farklı görünüme sahip eserler ortaya çıkaran mozaik sanatçısı Hüzmeli, son 15 yıldır profesyonel olarak bu sanatı icra ettiğini söyledi.

‘EĞİTİM VERMEYE BAŞLADIM’

Bu sanatı yapmak için ciddi bir araştırma yaptığını ve bunun üzerine eğitimler aldığını belirten Hüzmeli, “Daha sonra benim de minik öğrencilerim, yetişkin öğrencilerim oldu. Engelli çocuklarım var, onlar buraya gelemediği için evlerine gidip mozaik eğitimi veriyorum. Yaptığım mozaikler beğenildiği için yurt dışından talep almaya başladı. Şehir dışına workshop’lar tertiplemeye başladım. Mozaik eğitimi, tamamen bir motivasyon işi ve terapi işi olduğu için herkese tavsiye ettiğim bir şeydir. Herkesin mozaik sanatının kıyısından köşesinden geçmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

‘MOZAİK SANATI HUZUR VERİYOR’

Okullarda mozaik eğitiminin verilmesi taraftarı olduğunu belirten Hüzmeli, “Mozaik taşlarını elinize aldığınız zaman, bir tasarım veya bir çalışma yapmaya başladığınız zaman, saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyorsunuz. Huzur veriyor, bu sanatı tüm dünyaya tanıtmak istiyorum” diye konuştu.

Hüzmeli, düz mozaik eserlerin fiyatları 30 TL ile 5 bin TL arası, 3 boyutlu mozaik eserlerin fiyatları ise bin 500 ile 10 bin TL arasında değiştiğini söyledi.

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