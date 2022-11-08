Hızlı Yemek Yemenin Zararları Nelerdir?

- Reklam -

Diyetisyen Muhammed Şahin konu hakkında bilgiler verdi. Yavaş ve farkında olarak çiğnemek sindirimin kolaylaştırılmasında, kilo kontrolüne insan vücudu için oldukça önemlidir.

*Yaşam temposunun yoğun oluşundan kaynaklı genellikle yemeği ne kadar çiğnediğimize hiç dikkat etmiyoruz. Bilinçsizce hızla çiğneyip; bir an önce yutarak yemeklerimizi sonlandırıyoruz. Oysa ki; sindirimin sürecinin ilk adımı olan çiğneme oldukça önemli.

*Çiğneme hareketi ile besinlerden elde ettiğimiz enerjiyi arttırıyoruz çünkü doğru ve iyi çiğneme besinlerin daha küçük parçalara ayrılarak sonraki aşamalarda emilimini arttıracaktır.

*Kilo kontrolünde de yine çiğneme hareketi etkilidir. Çok yaygın olarak bilinen bir bilgiyi tekrarlamak gerekirse; beynin doyma sinyalini alması zaman alır. Hızla yemek yiyen ve az çiğneyen kişiler bu nedenle ihtiyaç duyduklarından çok daha fazlasını tüketirler.

*Çok çiğneme hareketi demek; yiyeceklerin tükürükle daha fazla buluşması demektir. Tükürük salgımızda pek çok sindirim enzimi içerir ki bu da mide ve bağırsaklardaki sindirimi kolaylaştırır.

*Çiğneme hareketi aynı zamanla diş sağlığı içinde gereklidir. Dişleri tutan kemik ve kasların çalıştırılması bu dokuların gelişimi için ve tükürük salgısı da dişlerin temizlenmesi için faydalıdır.

*Başta da söylediğimiz gibi; besinlerin bir kısmı ağızda tükürük ile parçalarına ayrılıyor. İyi çiğnenmemiş besinler bağırsağa ulaştığında yine iyi sindirilemiyor ve bağırsak florasını tahribe, gaz, şişkinlik, kabızlık gibi durumlara neden olabiliyor.

*Hızla çiğnemek aynı zamanda besinlerden aldığımız tat ve lezzeti düşürerek yeme davranışı bozukluklarına neden olabiliyor.

*Doğru çiğneme için bir sayı olmamakla birlikte önemli olan yeme davranışının bilincinde olmak. Küçük lokmaları ağzınıza alarak başlamak; yavaş ve farkındalıklı bir yeme hareketi benimsemek, ağızındaki yiyeceğin tamamen püre haline dönüştüğünü hissedene dek çiğnemeye devam etmek ve yutmak, yutmanın ardından yeni bir lokmayı ağzınıza sokmak doğru adımlar olabilir.