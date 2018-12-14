Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir” dedi.

Sonsöz muhabirleri gerek Makine Mühendisleri odası gerekse Elektrik Mühendisleri Odası yetkilileri ile konuştular.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusun Yener ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanının değerlendirmeleri ile yapılan açıklamalar dikkate alındığında şu 7 soru ortaya çıkıyor.

DDY – TÜBİTAK- BİLGEM ve İTÜ işbirliği ile 2012’de Türkiye’nin ilk yerli sinyalizasyon sistemi sinyalizasyon sistemi var mıydı? Vardı da çalışmadı mı? Sinyalizasyon sistemini taşeron özel şirket mi kurup işletiyor? YHT’de otomatik fren sistemi var mıydı? Vardı da çalışmadı mı? Komuta Kontrol Merkezinde ve Trenlerde GPS var mıydı? Vardı da çalışmadı mı? Tarifeli seferler bitince gece başlayıp, sabahki ilk seferden saatler önce güzergahtan ayrılması gereken kılavuz lokomotif neden hat üzerindeydi? Hat boyunca olan kamera sistemleri kılavuz lokomotifi neden göremedi? Kılavuz Lokomotif görevini tamamladıktan sonra güzergahtan çıkıp park alanına girip girmediği görülmedi mi? Görülmedi ise neden tarifeli sefere hareket emri neden verildi.

BAKANIN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tren kazasının olduğu yerde yaptığı açıklamada, “Saat: 06:30’da Ankara Garı’ndan Konya’ya hareket eden trenimiz saat: 06:36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. Kaza yerinde saat 10:00 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız, 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir.Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olayın nedeni ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır.Ölen vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Hastanelerde tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Bakan Turhan, kaza ile ilgili incelemelerin devam ettiğini vurguladı.

Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün sabah 06:36’da meydana gelen kazayla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı. Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, can kayıplarından derin üzüntü duyduğu belirtildi. Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın,kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

CHP:KAZA TÜRKİYE’Yİ DERİNDEN SARSMIŞTIR

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak, “Bu kaza Türkiye’yi derinden sarstı. Umarım bu olaydan gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz”dedi.



CHP Milletvekili Levent Gök, beraberindeki bir grup partili ile kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Daha sonra açıklamalarda bulunan CHP’li Gök, son derece üzücü bir hadise ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Kazanın nedeninin biran önce açıklanması gerektiğini söyleyen Gök, “Son günlerde tren kazalarının giderek arttığı ülkemizde kuşkular bir an önce giderilmelidir. Aldığımız bilgilere göre hayatını kaybeden 9 yolcumuzun 3’ü makinist. Tabi enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Tabi bu kaza Türkiye’yi derinden sarstı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, yetkililer olay yerinde. Ben hayatını kaybeden yolcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Umarım bu olaydan gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz”dedi.